Steam розкрив характеристики найпопулярнішого ігрового ПК у 2026 році

RTX 5070 несподівано стала найпопулярнішою відеокартою серед користувачів Steam.

Steam опублікував результати чергового опитування користувачів платформи щодо їхніх уподобань при виборі апаратного та програмного забезпечення. Ці дані збираються автоматично на основі конфігурацій ПК, а гравцеві лише зрідка пропонується підтвердити згоду на їх передачу.

У списку відеокарт тепер з’явився новий лідер – GeForce RTX 5070. Станом на вересень 2026 року така відеокарта була встановлена в 6,15% комп’ютерів. На другому та третьому місцях знаходяться RTX 5060 (4,4%) та RTX 5060 Ti (4,06%). GeForce RTX 4060, яка лідирувала тривалий час, опустилася на четверте місце з показником 3,89%

При цьому деякі аналітики сумніваються в достовірності такої різкої зміни рейтингу. Настільки помітне зростання відразу трьох представників серії GeForce RTX 50хх може бути пов’язане з особливостями даних Steam, зокрема з активністю китайських ігрових клубів. Тож, можливо, вже через місяць RTX 5070 опуститься нижче в рейтингу.

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Частка процесорів AMD за місяць зросла на 1,89% і тепер становить 47,41%. У Intel – 52,59%. У 30% користувачів комп’ютери з 8-ядерними процесорами. 6-ядерні моделі використовують 27,84% ПК-геймерів.

Також цікаві зміни відбулися в рейтингу найпопулярніших обсягів оперативної пам'яті. Тепер конфігурації з 32 ГБ ОЗУ стали найпоширенішим варіантом (42,22%).

Більшість користувачів Steam віддають перевагу Windows 11 64 bit. Система встановлена вже на 71% комп’ютерів, тоді як частка Windows 10 64 bit знизилася до 23%. З повною статистикою Steam можна ознайомитися за посиланням.

Найпоширеніша конфігурація ПК восени 2026 року виглядає так:

Раніше на Steam розпочався щорічний осінній розпродаж, який триватиме до 8 жовтня. У магазині зі знижками доступно понад 25 тис. ігор та доповнень, причому багато відомих проєктів можна придбати дешевше за 100 грн.

Журналісти склали топ-10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Під час відбору враховувалися не тільки розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.

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