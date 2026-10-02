Steam розкрив характеристики найпопулярнішого ігрового ПК у 2026 році

Steam опублікував результати чергового опитування користувачів платформи щодо їхніх уподобань при виборі апаратного та програмного забезпечення. Ці дані збираються автоматично на основі конфігурацій ПК, а гравцеві лише зрідка пропонується підтвердити згоду на їх передачу.
У списку відеокарт тепер з’явився новий лідер – GeForce RTX 5070. Станом на вересень 2026 року така відеокарта була встановлена в 6,15% комп’ютерів. На другому та третьому місцях знаходяться RTX 5060 (4,4%) та RTX 5060 Ti (4,06%). GeForce RTX 4060, яка лідирувала тривалий час, опустилася на четверте місце з показником 3,89%
При цьому деякі аналітики сумніваються в достовірності такої різкої зміни рейтингу. Настільки помітне зростання відразу трьох представників серії GeForce RTX 50хх може бути пов’язане з особливостями даних Steam, зокрема з активністю китайських ігрових клубів. Тож, можливо, вже через місяць RTX 5070 опуститься нижче в рейтингу.
Частка процесорів AMD за місяць зросла на 1,89% і тепер становить 47,41%. У Intel – 52,59%. У 30% користувачів комп’ютери з 8-ядерними процесорами. 6-ядерні моделі використовують 27,84% ПК-геймерів.
Також цікаві зміни відбулися в рейтингу найпопулярніших обсягів оперативної пам'яті. Тепер конфігурації з 32 ГБ ОЗУ стали найпоширенішим варіантом (42,22%).
Більшість користувачів Steam віддають перевагу Windows 11 64 bit. Система встановлена вже на 71% комп’ютерів, тоді як частка Windows 10 64 bit знизилася до 23%. З повною статистикою Steam можна ознайомитися за посиланням.
Найпоширеніша конфігурація ПК восени 2026 року виглядає так:
Раніше на Steam розпочався щорічний осінній розпродаж, який триватиме до 8 жовтня. У магазині зі знижками доступно понад 25 тис. ігор та доповнень, причому багато відомих проєктів можна придбати дешевше за 100 грн.
Журналісти склали топ-10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Під час відбору враховувалися не тільки розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.