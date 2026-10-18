У 2026 році у Steam вийшла рекордна кількість відеоігор – число вражає

У середньому на платформі щодня з’являється близько 66 нових ігор.

2026 рік став ще одним рекордним роком для Steam. За 9,5 місяців 2026 року на платформі Valve з'явилося більше ігор, ніж за будь-який інший попередній рік, при цьому до кінця року залишається ще 2,5 місяці

За даними сервісу SteamDB, станом на 18 жовтня 2026 року в Steam за 2026 рік вийшло 21 388 нових ігор – на 140 більше, ніж за весь 2025-й, коли кількість релізів становила 21 248. Прогнозується, що до кінця 2026 року їхня кількість може сягнути 24 тисяч.

У середньому в Steam щодня з’являється близько 66 нових ігор. Для порівняння: у 2025 році цей показник становив 55 релізів на день. Окрім кількості релізів, з року в рік продовжує зростати й аудиторія Steam. 12 жовтня платформа встановила новий рекорд одночасної активності – понад 43,5 млн людей перебували в мережі одночасно.

Відео дня

На думку аналітиків, через такий потік новинок геймерам стає дедалі складніше обирати цікаві ігри. Водночас якісні ігри від маловідомих розробників ризикують загубитися серед тисяч інших релізів.

Valve намагається боротися з перенасиченням за допомогою алгоритмічних рекомендацій та персоналізованих добірок. Зокрема, нещодавно в Steam з’явилася функція "Особистий календар", яка показує десять ігор, підібраних за списком бажань та минулими вподобаннями користувача.

Додатковим чинником зростання кількості релізів стало поширення інструментів штучного інтелекту для розробки ігор. Завдяки так званому "вайб-кодингу" створювати клони популярних ігор стає дедалі легше, що ще сильніше наповнює Steam продуктами низької якості.

Раніше Steam оприлюднив характеристики найпопулярнішого ігрового ПК восени 2026 року. Геймери переходять на 32 ГБ оперативної пам’яті та процесори AMD, а RTX 5070 стала найпопулярнішою відеокартою.

Вас також можуть зацікавити такі новини: