Обсяг обговорень виявився вчетверо більшим, ніж під час виходу GTA 5.

Через тринадцять років після виходу GTA 5 - попередниці, яка розійшлася по світу тиражем майже 235 мільйонів примірників, - нова частина від Rockstar Games перевершила всі прогнози одразу після свого глобального запуску. Про це пише tf1info.

Гра, яка стала найдорожчим проєктом в історії розробки, зібрала понад 17 мільйонів попередніх замовлень і викликала справжній шквал обговорень у соціальних мережах. За даними сервісу для моніторингу соцмереж 6sibrain, всього за 24 години про неї з’явилося понад 2,6 мільйона публікацій - у середньому 1850 повідомлень на хвилину.

"Для порівняння: обсяг обговорень виявився в чотири рази більшим, ніж під час виходу GTA 5", - зазначають фахівці платформи.

Відео дня

Зазначається, що масштаб події можна оцінити й у порівнянні з іншими світовими подіями. За аналогічний 24-годинний період гра викликала "порівнянний або навіть трохи вищий рівень обговорень", ніж старт чемпіонату світу з футболу 2026 року - повідомлень виявилося на 7% більше.

Нова частина саги Grand Theft Auto, доступна на PlayStation 5 та Xbox Series, отримала виняткову середню оцінку - 99 балів зі 100. Цей показник розраховано на основі приблизно сотні рецензій профільних видань, зібраних на сайті Metacritic. Такий результат - рекордний для індустрії відеоігор - став підсумком масштабної маркетингової кампанії.

Значні доходи - особливо з урахуванням бюджету на розробку та просування, який оцінюється в суму від 1 до 1,5 мільярда доларів; це також є безпрецедентним показником для даної індустрії.

Прибуток від GTA 6

У компанії Take-Two стверджують, що GTA 6 заробила $3,79 млрд за перший день продажів. За перші 24 години гра розійшлася тиражем понад 32,5 млн копій.

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