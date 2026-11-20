Наразі це найуспішніший медіапродукт в історії.

Довгоочікувана гра GTA 6, з урахуванням попередніх замовлень і продажів у перший день, розійшлася тиражем понад 24,5 млн копій: це принесло Rockstar близько 2,36 млрд доларів. Про це свідчать оцінки Sensor Tower.

Примітно, що три чверті продажів припало на PlayStation: власники PS5 придбали приблизно 18,4 млн копій, а на Xbox Series X|S - 6,1 млн. За словами віцепрезидента Sensor Tower Карла Контуса, GTA 6 стала найбільш продаваною грою 2026 року за кількістю попередніх замовлень, а дохід від них на момент релізу перевищив $2 млрд.

У свою чергу в компанії Take-Two стверджують, що GTA 6 заробила $3,79 млрд за перший день продажів. За перші 24 години гра розійшлася тиражем понад 32,5 млн копій.

Відео дня

Цікаво, що GTA 5 у 2013 році за першу добу заробила 800 млн доларів, і тоді це був рекорд для всієї індустрії розваг. Нова частина перевершила його майже в п’ять разів. У середньому кожна копія принесла близько $96. Це пояснюється тим, що більшість гравців обирали Ultimate Edition за $100, а не стандартне видання за $80.

Ще за тиждень до релізу попередні замовлення на GTA 6 перевищили 1 мільярд доларів, а за останні дні перед стартом їхня сума зросла до 1,5 млрд доларів. В аналітичній компанії Niko Partners вважають, що до кінця року гра принесе понад 3 млрд доларів.

Як поділитися GTA 6 з другом на PS5 та Xbox

Ціна Ultimate-видання гри сягає 100 доларів або 4300 грн. Зменшити фінансове навантаження допоможе функція спільного доступу до бібліотеки (Game Share), яка дозволяє придбати одну копію на двох.

Обидві платформи - і PlayStation 5, і Xbox Series X/S - підтримують функцію Game Share для GTA 6. За умови правильного налаштування дві людини зможуть грати в одну придбану копію GTA 6 одночасно, кожна на своїй консолі.

Вас також можуть зацікавити такі новини: