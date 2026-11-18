Перші оцінки вже майже непристойні: GTA VI тримається на рівні 98-99 балів, критики масово ставлять 10/10.

Сервери PlayStation "зависли" напередодні виходу довгоочікуваної культової гри GTA 6. Про це повідомляє сервіс downdetector.

Зазначається, що за лічені години до виходу нової частини GTA по всьому світу почалися збої в роботі PlayStation Network.

Гравці скаржилися, що не можуть увійти у свої акаунти, відкрити PlayStation Store та отримати доступ до хмарних ігрових бібліотек.

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Причиною збоїв міг стати наплив гравців перед виходом GTA 6, запланованим на сьогодні. Однак Sony поки що цього не підтвердила.

Через різницю в часових поясах Нова Зеландія першою у світі отримала доступ до GTA VI. У нас офіційний реліз ще попереду, але 13 років очікування фактично вже закінчилися.

А перші оцінки вже майже непристойні: GTA VI тримається на рівні 98–99 балів, критики масово ставлять 10/10.

Варто зазначити, що Sony випустила оновлення системи, яке слід встановити до релізу GTA VI 19 листопада.

Вихід GTA 6

На тлі величезного ажіотажу багато геймерів захочуть підготувати своє обладнання до запуску гри. Для цього зовсім не обов’язково бігти за новим телевізором: сучасні моделі вже пропонують налаштування, які дозволяють помітно поліпшити якість зображення та зробити ігровий процес комфортнішим. Експерт Pocket-lint порадив, які функції варто активувати, а які краще відразу вимкнути.

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