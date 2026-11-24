Проєкт перебуває на початковому етапі, але прогрес уже значний.

Ентузіаст під ніком REXD, який займається перекомпіляцією консольної версії Grand Theft Auto VI для ПК у рамках проєкту Leonida, опублікував приблизні системні вимоги майбутньої збірки. Раніше цей розробник став відомим завдяки роботі над проєктом Zelda OCT. Remake для Nintendo Switch 2.

За його словами, для запуску гри на мінімальних налаштуваннях графіки користувачам знадобиться сучасний ігровий ПК середнього рівня, здатний впоратися з навантаженням неофіційного порту.

Мінімальні вимоги: процесор AMD Ryzen 5 3600 (архітектура Zen 2), відеокарта GeForce GTX 1650 Super, GTX 1660 або Radeon RX 5500 XT, а також 16 ГБ оперативної пам’яті. Рекомендовані вимоги: процесор Ryzen 7 3700X або інший 8-ядерний Zen 2, відеокарта GeForce RTX 2070 Super, RTX 3070 або Radeon RX 6700 XT, оперативна пам’ять – 16–32 ГБ.

Високопродуктивні системи: 8-ядерний процесор Zen 2 або Zen 3, відеокарта GeForce RTX 5060 Ti або Radeon RX 9060 XT, а також 32 ГБ оперативної пам’яті.

Самі автори Leonida прямо попереджають, що проєкт наразі перебуває на ранній стадії, але прогрес суттєвий: нещодавно порт дійшов до рендерингу 3D-сцен. На демонстраціях GTA 6 завантажується на ПК, показує меню та починає відтворювати тривимірні сцени.

Відео дня

Поява такого проєкту стала можливою завдяки витоку файлів консольної версії GTA 6 для Xbox обсягом понад 200 ГБ, опублікованому в мережі хакерською групою Cyberleek. Замість створення традиційного емулятора, який вимагає величезних обчислювальних потужностей для імітації роботи консолі, автори проєкту використовують метод статичної рекомпіляції.

Нагадаємо, реліз GTA 6, дія якої відбувається у вигаданому штаті Леоніда та місті Вайс-Сіті, відбувся 19 листопада на консолях PlayStation та Xbox. Проєкт отримав середній бал 99 із 100 і став найвище оціненою грою в історії.

ПК-версія ще офіційно не анонсована, але, за чутками, Rockstar Games може випустити GTA 6 на комп'ютерах в першому кварталі 2027 року – у період з січня по березень. Журналістам вдалося отримати підтвердження відразу від чотирьох джерел з ігрової індустрії, обізнаних із планами студії.

Вас також можуть зацікавити такі новини: