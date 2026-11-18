Гра офіційно стає доступною з опівночі 19 листопада, і частина планети вже перетнула цей часовий рубіж.

Довгоочікувана Grand Theft Auto VI уже вийшла. Доступ до гри отримали регіони планети, де вже настало 19 листопада. Разом із тим відкрилися і відгуки на нову гру Rockstar Games, яка тепер претендує на звання одного з найвидатніших проєктів в історії відеоігор. Як свідчить сайт агрегатора відгуків Metacritic, новинка наразі має 99 балів зі 100 на основі оцінок 153 критиків, які грали на PlayStation, та 14 критиків, які помацали гру на Xbox.

Видання Variety зауважує, що такий результат дозволив GTA 6 зрівнятися з оригінальною версією The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo 64, випущеною у 1998 році. Обидві гри тепер ділять перше місце в рейтингу найвище оцінених відеоігор на платформі.

Особливо високу оцінку проєкту поставив журнал Game Informer – 10 із 10. Його оглядач Метт Міллер відзначив не лише масштаб і технічну складову гри, а й те, наскільки органічно всі її елементи поєднуються між собою.

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"Її справжнє досягнення полягає в тому, як усі ці особливості та інші елементи працюють разом, створюючи цілісне, переконливе занурення у кримінальну фантазію, яку важко осягнути, доки не зіграєш сам", – зазначив критик.

Події GTA 6 розгортаються у вигаданому штаті Леоніда. Головні герої – Джейсон Дюваль і Люсія Камінос – опиняються втягнутими у кримінальну змову після невдалої оборудки. За словами оглядача IGN Люка Рейлі, персонажі помітно відрізняються від попередніх протагоністів серії: їхньою головною метою є втеча від небезпеки, а не помста чи створення злочинної імперії.

Рейлі також порівняв структуру історії з кількома сезонами престижного телевізійного серіалу, відзначивши її розвиток і неоднозначність персонажів.

Водночас не всі аспекти гри отримали беззастережну похвалу. Оглядач Kotaku Зак Звізен звернув увагу на дещо незручне керування та проблеми з темпом оповіді в пізніх розділах. Проте він вважає ці недоліки незначними на тлі загальних переваг проєкту.

Стандартне видання GTA 6 коштує 80 доларів, а Ultimate Edition – 100 доларів. За повідомленнями, проходження лише основної сюжетної кампанії може зайняти близько 80 годин.

Гра офіційно виходить у світі 19 листопада, але її запуск в різних країнах не синхронізований на конкретну годину. Тож доступ до гри першими отримують жителі країн Океанії, Австралії, Нової Зеландії та країн Східної Азії, у яких 19 листопада настає на кілька годин раніше, ніж у Європі і тим паче у США. Українці отримають доступ до гри менш ніж за шість годин від моменту цієї публікації.

Rockstar Games вирішила не публікувати огляди критиків заздалегідь, встановивши ембарго на їх вихід до моменту релізу.

Більше цікавого про GTA 6

Як писав УНІАН, попереднє завантаження GTA 6 стартувало в ніч проти 10 листопада. Розмір гри виявився дуже великим: на PS5 для завантаження потрібно близько 210 ГБ, а на Xbox Series понад 225 ГБ. Датамайнери знайшли в файлах гри згадки про апскейлер PSSR 2, режим 120 Гц і багатокористувацькі функції, а в мережі вже з’явилася ймовірна музична тема головного меню.

Тим часом вихід GTA VI може спричинити справжній "робочий блекаут" у США: за опитуванням, 39% геймерів планують на 19 листопада узяти відпустку, 36% – лікарняний, а 32% – працювати з дому, щоб грати в новий хіт. Економісти оцінюють можливі втрати продуктивності приблизно в $1 млрд, а деякі компанії навіть тимчасово призупиняють роботу через масові запити на вихідні.

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