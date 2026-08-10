Геймер переконав Steam повернути гроші за гру, хоча награв у неї 470 годин

Згідно з політикою Steam, будь-яку гру можна повернути, якщо її було придбано менше ніж 14 днів тому, а загальний час гри не перевищує двох годин.

Геймеру вдалося оформити повне повернення коштів у Steam за Battlefield 6, незважаючи на те, що він провів у грі понад 470 годин. Причиною стало рішення розробників прибрати з гри кілька режимів, зокрема улюблений режим користувача, пише Dexerto.

Після того як слідом за King of the Hill і Squad Deathmatch із гри зник формат Rush, у якому він провів найбільше годин, геймер написав у службу підтримки Steam і попросив повернути повну вартість видання Phantom Edition.

Звертаючись до служби підтримки Steam, він зазначив, що кілька режимів зникли зі шутера без попередження майже через рік після релізу. Крім того, він додав посилання на офіційну сторінку Battlefield 6, де Rush досі значиться серед доступних режимів, незважаючи на видалення.

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Представник служби підтримки Steam погодився з аргументами гравця й оформив повне повернення коштів. Гравець отримав назад $109 – саме стільки коштувало видання Battlefield 6: Phantom Edition на момент виходу.

Стандартні правила Steam дозволяють повернути гру протягом двох тижнів після покупки за умови, що користувач провів у ній менше ніж два години. У цьому випадку йдеться про покупку, зроблену майже рік тому, та 470 годин ігрового часу.

Випадок також примітний тим, що повернення коштів було пов’язане не з технічною проблемою чи неможливістю запустити гру, а зі зміною самого ігрового контенту після релізу.

Нагадаємо, раніше Steam уже усунув лазівку щодо повернення коштів за ігри з розширеним доступом. Так, більше не можна повернути кошти за гру за попереднім замовленням, у яку пограли більше двох годин.

Раніше Valve оприлюднив графік усіх розпродажів у Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

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