За його словами, у такій ситуації потрібно думати наперед.

Найімовірніше, вам не варто боятися, що робот відбере у вас роботу, заявив генеральний директор і співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг. Однак, за його словами на конференції Milken Institute Global Conference, побоюватися варто тих людей, які краще за вас розуміють, як використовувати штучний інтелект.

"Кожну роботу буде порушено, і відразу ж. Це не викликає сумнівів. Ви не втратите роботу через ШІ, але втратите її через того, хто вміє з ним працювати", - наголосив він. При цьому, на кінець березня 2025 року, ще немає жодної вакансії, яку ШІ міг би виконати повністю самостійно, пише CNBC.

Однак все ж є завдання, з якими ШІ справляється досить добре. Хуанг зазначив, що дедалі більше роботодавців зацікавлені в людях, здатних навчати АІ-системи: "У світі є близько 30 мільйонів людей, які вміють програмувати і використовувати цю технологію на повну. Ми створили інструмент - і знаємо, як його застосовувати. А решта сім із половиною мільярдів - ні".

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Не всі глави АІ-компаній згодні зі співзасновником Nvidia

За словами CEO Anthropic Даріо Амодеї, за найближчі 1-5 років технології можуть усунути до половини всіх початкових офісних позицій.

"Рак вилікувано, економіка зростає на 10% на рік, бюджет збалансовано - і при цьому 20% людей залишаються без роботи", - заявив Амодеї. Він вважає, що ШІ спочатку допомагатиме виконувати повсякденні завдання, але потім повністю їх автоматизує.

Можливий підсумок: компанії просто перестануть відкривати нові вакансії.

Деякі компанії, такі як Shopify, Duolingo і Fiverr, вже заохочують - або зобов'язують - співробітників впроваджувати ШІ у свою роботу. У Shopify, наприклад, менеджерів закликають максимально використовувати ШІ-інструменти перед тим, як просити збільшити штат.

Водночас Хуанг підкреслює, що ШІ створює і нові робочі місця - особливо у сфері програмування та інженерії. Те, що раніше писали програмісти для процесорів, тепер створює машинне навчання для відеокарт. "Кожен рівень інструментів зараз заново винаходиться - і це створює масу нових робочих місць", - зазначив він.

Не будьте тим, хто ігнорує цю технологію

Хуанг неодноразово говорив про те, що ШІ може допомогти людям працювати ефективніше. Він зізнався, що сам використовує чат-ботів Google Gemini і ChatGPT для написання перших чернеток текстів.

На конференції він додав, що цими інструментами можна виконувати і складніші завдання. Його порада: не боятися штучного інтелекту, особливо якщо ви студент.

Інші новини про штучний інтелект

Раніше УНІАН повідомляв, що ШІ насамперед замінює жінок на робочих місцях. Він демонструє несподівано високий рівень гендерних і расових упереджень через дані, на яких він навчається.

Крім того, експерти помітили, що штучний інтелект дивно поводився, коли знаходив пікантні листи в пошті. Він був готовий і бажав вжити крайніх заходів, аж до примусу, коли йому погрожували відключенням.

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