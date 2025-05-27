Про це свідчить новий аналіз даних.

Менш ніж за три роки з моменту появи штучного інтелекту в масовому обігу, бізнес у майже кожній галузі кинувся освоювати цю технологію.

До 2024 року понад 50 відсотків компаній із кількістю співробітників понад 5 000 використовували ШІ. Для жадібного до економії начальника ШІ являє собою обіцянку зростання продуктивності та зниження накладних витрат - іншими словами, заробітної плати, яку раніше доводилося платити надокучливим людським працівникам, пише Futurism.

Однак тепер, коли працівники в усьому світі починають тривожитися через майбутнє з ШІ, в якому домінуватимуть кілька техногігантів-монополістів, перегони за впровадженням штучного інтелекту вже мають помітний вплив на ринок праці.

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Завдяки ШІ кількість молодих випускників ВНЗ, які виходять на ринок праці, досягла історичного мінімуму, робота з повною зайнятістю дедалі частіше замінюється фрілансом або роботою за контрактом, а брехня в резюме стає нормою, оскільки пошук роботи перетворюється на справжній кошмар.

Хоча техномагнати хочуть, щоб ви повірили в те, що технології мають магічну силу звільнення людства від низки проблем, історія свідчить, що технологічний розвиток скоріше поглиблює наявну нерівність, ніж усуває її. ШІ вже продемонстрував несподівано високий рівень гендерних і расових упереджень через дані, на яких він навчається.

ШІ та дискримінація

Не дивно, що, за оновленою доповіддю Міжнародної організації праці (МОП) при ООН, штучний інтелект, найімовірніше, збільшить гендерний розрив у зайнятості. Оцінки, щодо рівня автоматизації різних професій під впливом ШІ, були зроблені у 2023 році.

Новий аналіз показав, що в країнах з високим рівнем доходу, таких як США, ризик "високої автоматизації" для жінок зріс до 9,6%, порівняно з 7,8% два роки тому. Це втричі вище за ризик для чоловіків, який становить 3,5% (у 2023 році він був на рівні 2,9%).

МОП також зазначає, що характер посад, які частіше обіймають жінки в багатих країнах, - таких як адміністративні, канцелярські та роботи з уведення даних, - робить їх особливо вразливими для автоматизації за допомогою ШІ.

Соціологи вказують, що розрив у кількості робочих годин між чоловіками і жінками останніми роками значно скоротився - тепер вони працюють майже однакову кількість часу. Однак гендерний розрив в оплаті праці зберігається, оскільки жінки витрачають більшу частку робочого часу на неоплачувану домашню роботу, ніж чоловіки.

Інші новини про штучний інтелект

Раніше УНІАН повідомляв, що директори великих технічних компаній замінюють себе своїми ШІ-аватарами на нарадах. Фінтех компанія Klarna опублікувала 83-секундне відео з ШІ-версією свого директора Себастьяна Семятковскі, в якому аватар починає промову фразою: "Це я... вірніше, мій ШІ-аватар".

Крім того, з'явилися подробиці про загадковий АІ-пристрій від творців ChatGPT і iPhone. Таємничий гаджет не буде класичним смартфоном або розумними окулярами. Пристрій нагадуватиме iPod Shuffle.

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