Підвищення зарплати покликане відповідати середньому показнику серед колег.

Дженсен Хуанг, співзасновник і генеральний директор NVIDIA, однієї з найдорожчих компаній світу, отримав перше підвищення базової зарплати з 2015 року на тлі зростання акцій техногіганта, викликаного бумом ШІ. Про це пише Tom's Hardware.

Згідно з документами, поданими до SEC, його базова зарплата збільшилася до 1,5 млн доларів – це на 50% більше, ніж у 2024 році. Водночас загальна компенсація за 2025 рік склала 49,9 мільйона доларів, включно з бонусами та акціями. NVIDIA також покрила його витрати на житло, безпеку і транспорт на 3,5 мільйона доларів.

Крім цього, варто зазначити, що беззмінний генеральний директор продовжує володіти 3,5% акцій Nvidia – це приблизно 94 мільярди доларів. А отже, розмір заробітної плати мало впливає на статки підприємця.

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Ринкова капіталізація NVIDIA за останні 10 років зросла приблизно у 280 разів, з $10,47 млрд наприкінці січня 2015 року до $2,94 трлн на початку лютого 2024 року. Протягом короткого часу "зелені" навіть були найдорожчою компанією у світі.

Згідно з численними оцінками експертів, NVIDIA отримує величезні прибутки від продажів ШІ-обладнання. На цьому ринку "зелена" компанія є лідером, хоча дехто радше скаже монополістом.

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