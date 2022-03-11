Раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ.

YouTube починає блокувати канали російських державних ЗМІ.

Про це повідомив в Telegram віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

YouTube заблокував низку російських каналів, зокрема, "Первый канал", "5 канал", "НТВ", "ТНТ", RT, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24", "60 минут". Заблоковано і канали медіагрупи "Россия сегодня" (мовлять під торговою маркою Sputnik).

Згідно з заявою YouTube, опублікованою Washington Post, керівні принципи хостингу забороняють контент, який заперечує, применшує або спрощує ставлення до задокументованих фактів насильства. До таких належить і вторгнення Росії до України. У зв'язку з цим YouTube вирішив заблокувати акаунти державних російських ЗМІ "негайно".

При спробі ознайомитися з контентом за посиланнями, які раніше вели на YouTube-канали зазначених російських медіа, користувачі бачать повідомлення "Цей канал недоступний у вашій країні".

Як УНІАН повідомляв раніше, у зв'язку з війною, що триває в Україні, було заблоковано канали російських пропагандистів RT і Sputnik в YouTube по всій Європі.

При цьому в Google зазначали: "Нашим системам потрібен час, щоб повністю розвернутися. Наші команди продовжують цілодобово стежити за ситуацією, щоб вжити оперативних заходів".

Днем раніше YouTube повністю припинив всі функції монетизації для російських користувачів.