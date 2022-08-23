В ООН підкреслили, що це - найбільший рух біженців з моменту закінчення Другої світової війни.

Війна Росії проти України спричинила найбільший з моменту закінчення Другої світової війни рух біженців.

Про це з посиланням на Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) ООН, пише Reuters.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії майже третина з близько 44-мільйонного населення України була вимушена покинути свої домівки.

"Це - найбільший рух біженців з моменту закінчення Другої світової війни", - заявили в УВКБ ООН.

Наразі люди стикаються з "величезним викликом", оскільки незрозуміло, скільки ще триватиме війна, та що буде взимку.

Як повідомляв УНІАН, на шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагається вбити клин між українцями та поляками. Російські пропагандисти намагаються переконати поляків, що приймати біженців з України "дуже дорого для країни, що це викликає багато проблем, що робить всю операцію вкрай безглуздою, а також небезпечною, тому що ми не знаємо, кого приймаємо під свій дах або хто буде жити в безпосередній близькості з нами".

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