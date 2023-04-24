Всупереч очікуванням, Pixel Fold не успадкує фотоможливості Pixel 7 Pro.

Судячи з усього, Google нарешті довела свій перший складаний смартфон Pixel Fold до фінального виробництва. В останні тижні в інтернет "просочилося" багато витоків, що розкривають повні специфікації складного смартфона, в тому числі набір камер. Але що більш важливо – він засвітився на "живому" відеоролику.

Очікується, що Pixel Fold стане одним з найбільш компактних смартфонів у своїй категорії: діагональ зовнішнього дисплея складе всього 5,8 дюйма, внутрішнього – 7,6 дюйма. При цьому в обох випадках будуть використовуватися панелі OLED з кадровою частотою 120 Гц.

Інші характеристики Google Pixel Fold:

Габарити: 139,7×78,7×12,7 мм (складний), 283 р.

Процесор: 8-ядерний Google Tensor G2.

Пам'ять: 12 ГБ оперативної lpddr5, 256/512 ГБ флеш-пам'яті UFS 3.1.

Камера: 48 Мп, f/1,7 (основна), 10,8 Мп, f/3,05, 5x (телефото), 10,8 Мп, f/2,2 (ширококутна); 9,5 Мп, f/2,2 (зовнішня селфі), 8 Мп, f/2,0 (внутрішня селфі).

Операційна система: Android 13.

Даних про місткість акумулятора немає, але витоки говорять про автономність 24 години на одній зарядці або 72 години – в режимі "екстремального" енергоощадження.

За чутками, за базовий Pixel Fold з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті попросять 1799 доларів (~66 500 грн). Конфігурація з 512 ГБ пам'яті обійдеться в 1919 доларів (близько 70 000 грн). Презентація смартфона відбудеться через пару тижнів на I / O 2023, а продажі стартують 27 червня.

У мережі також з'явилося "живе" відео з демонстрацією Pixel Fold. Помітно, що новинка отримає особливий шарнір, який дозволить смартфону складатися рівно навпіл, не залишаючи при цьому між сегментами просвітів.

Поки iPhone SE 4 відкладається, новий Pixel 7a вийде вже скоро

Водночас багато користувачів чекають бюджетний Google Pixel 7a. Очікується, що його також покажуть на початку травня на презентації I/O одночасно зі складним смартфоном Google.

Зовні він буде майже не відрізнятись від Pixel 7, але отримає свої "фішки". Наприклад, основна камера на задній панелі буде складатися з 64-Мп датчика (Sony IMX787) і надширококутного модуля на 12 Мп. Цікаво, що в дорожчих Pixel 7/7 Pro використовується основний сенсор з меншим дозволом (50 Мп).

Скільки коштуватиме смартфон, невідомо, але попередні пристрої серії "A", Pixel 6A і Pixel 5A продавалися за 450 доларів. Ціна на флагманський Pixel 7 стартує з $600.

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