Представити складаний апарат повинні на конференції I/O 2023 в перших числах травня.

Чутки про вихід першого складного смартфона Google ходять ще з 2020 року. Останнім часом в мережі з'являється все більше чуток і витоків на цю тему, що, очевидно, вказує на прийдешній анонс.

У скарбничку підтверджень даного факту можна додати свіже фото, яке з'явилося на просторах Reddit. На ньому, за словами автора, зображений співробітник Google з гнучким смартфоном Pixel Fold в руках.

Користувач написав, що це складаний апарат синього кольору з тонкими рамками. "Горбок" камери на задній панелі й знайомий користувальницький інтерфейс пристрою підтверджують, що це саме девайс лінійки Pixel, говорить автор знімка. Крім того, власник пристрою сів у потяг у Нью-Йорку на 14-й вулиці, де розташований офіс Google.

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Вже точно відомо, що перший гнучкий смартфон Google отримає фірмовий процесор Tensor G2, який стоїть в лінійці Pixel 7, 12 ГБ оперативної пам'яті і якусь спеціальну версію Android 13. Діагональ внутрішнього дисплея складе 7,67 дюйма, зовнішнього – 5,79 дюйма.

Згідно з чутками, представити складаний апарат повинні на конференції I/O 2023 в перших числах травня. Також відома його ціна – 1799 доларів (~66 000 грн).

Чим хороші телефони Google Pixel

Коли пошуковий гігант в 2016 році раптом випустили власну лінійку смартфонів – це стало несподіванкою для більшості користувачів.

Одна з головних фішок смартфонів Google полягає в тому, що вони працюють на базі "чистого" Android, без будь-яких модифікацій. Завдяки цьому пристрої серії Pixel отримують найновіші оновлення найшвидше, і Google обіцяє щонайменше п'ять років основних оновлень Android та 5 років виправлень безпеки.

На тлі конкурентів "гуглофони" також виділяються оригінальним дизайном, відмінною автономністю й одними з найкращих камер на ринку. На думку оглядачів, випущений минулої осені Google Pixel 7 є найкращим смартфоном Android для придбання в 2023 році.

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