Як і очікувалося, зовні він особливо не відрізняється від Pixel 7, але отримає свої "фішки".

Багато хто чекає бюджетну модель Google Pixel 7a. Найімовірніше, її покажуть на початку травня на презентації Google I / O, але у нас вже є шанс поглянути на фотографії смартфона, а також заглянути в його характеристики.

"Живі" знімки демонструють фронтальну і задню панель пристрою. Як і очікувалося, зовні новинка буде майже не відрізняється від "старшого брата" Pixel 7.

За словами інсайдера, смартфон отримає 6,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення екрана 90 Гц, систему-на-чіпі Google Tensor G2, накопичувач формату UFS 3.1 і бездротову зарядку (5 Вт), якої не було в попередньому поколінні.

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Основна камера на задній панелі буде складатися з 64-Мп датчика (Sony IMX787) і надширококутного модуля на 12 Мп. Цікаво, що в дорожчих Pixel 7/7 Pro використовується основний сенсор з меншим дозволом (50 Мп).

Скільки коштуватиме смартфон, невідомо, але попередні пристрої серії "A", Pixel 6A і Pixel 5A продавалися за 450 доларів. Ціна на флагманський Pixel 7 стартує з $600.

Чому ми чекаємо

Пристрій серії Pixel "А" користується великою популярністю завдяки своїй доступній ціні. Разом з тим вони успадковують багато якісних функцій від своїх старших братів, аналогам яких в плані "ціна-якість" на ринку немає.

Так, УНІАН розповідав про "сліпий тест" камер смартфонів 2022 року, в якому Pixel 6a обійшов iPhone 14 Pro, Galaxy S22 Ultra та інші флагмани. Недорогий апарат Google обійшов навіть свого "старшого побратима", Pixel 7 Pro, і це при тому, що в Pixel 6a використовується той же датчик Sony IMX363, що і в Pixel 3/4/5.

Також на тлі інших середньобюджетних смартфонів "гуглофони" виділяються оригінальним дизайном, хорошою автономністю і підтримкою виробником до 5 років. Наприклад, Xiaomi зазвичай припиняє підтримку своїх смартфонів як тільки їм виповниться 2 роки.

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