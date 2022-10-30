У браузері вже всьоме за цей рік виявили критичну вразливість.

Пошуковий гігант Google випустив термінове оновлення для свого браузера Google Chrome, що усуває вразливість нульового дня, що використовується в атаках.

У браузері вже всьоме за цей рік виявили критичну вразливість, передає Bleeping Computer.

Зазначається, що уразливості CVE-2022-3723 присвоїли найвищий рівень небезпеки. Вона являє собою баг у движку Chrome V8 Javascript, який виявили аналітики Avast. Компанія не надала точних деталей вразливості з міркувань безпеки – це дає користувачам Chrome достатньо часу для оновлення своїх браузерів.

Відео дня

Оновити Google Chrome можна через "Налаштування" – "Про Chrome". Браузер повинен оновитися до версії 107.0.5304.87/88 на Windows, Linux і Mac. Користувачам Edge, Brave, Opera та інших браузерів, що працюють на движку Chromium, також радять перевірити оновлення програми.

Chrome незабаром припинить підтримку Windows 7 та 8.1

Раніше стало відомо, що Google збирається припинити сумісність свого фірмового браузера з застарілими операційними системами Windows 7 і 8.1 з релізом версії Chrome v110. Попередньо вона вийде 7 лютого 2023 року.

Зауважимо, що старі версії браузера, як і раніше, продовжать працювати на комп'ютерах з "сімкою" і "вісімкою", але оновлень вони отримувати більше не будуть, в тому числі пов'язані з безпекою.

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