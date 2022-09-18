Для користувачів зі стажем тут також знайдеться дещо цікаве.

Одним з головних переваг "гуглівського" браузера Chrome перед конкурентами є можливість підвищити його функціональність і зручність використання за допомогою найрізноманітніших розширень.

У даній замітці зібрана п'ятірка розширень, які полегшать ваше життя і заощадять час. Та й для користувачів зі стажем тут також знайдеться дещо цікаве.

Альтернативний менеджер завантажень

Хоч браузер і регулярно отримує оновлення, що роблять його більш зручним, стандартний менеджер завантажень все так же недотягує до конкурентів. Вже всі звикли, що спроба переглянути викачані фото або додатки вимагає відкриття окремої вкладки, яка до того ж абсолютно незручна.

Відео дня

Chrono Download Manager – чудова альтернатива, яка є на ринку розширень. Клацнувши на значок, розташований у верхньому правому куті, користувачі отримують акуратне та інформативне вікно з усіма їх завантаженнями.

Тест швидкості з'єднання

Speedtest дозволяє швидко перевірити швидкість інтернет-з'єднання. Також доступна інформація про якість підключення у використовуваної мережі, яка особливо стане в пригоді перед відправкою великого вкладення, щоб бути впевненим в тому, що на виході не вискочить помилка і не доведеться завантажувати спочатку.

Автоматична згода на збір даних

Простеньке розширення I don't care about cookies за вас натискає кнопку підтвердження згоди у спливаючих вікнах на збір даних. Це економить трохи часу і насамперед стане в пригоді тим, хто тільки почав знайомство з Google Chrome.

Масштаб картинок при наведенні

Якщо замучило натискати на кожну картинку, щоб побачити її в повному розмірі, то допоможе Hover Zoom+. З цим доповненням при наведенні курсора на картинку ви будете її бачити в повному розмірі. Простіше кажучи, ніяких кліків та ніяких відкриттів нових сторінок.

Можливість відкласти сторінку

Tab Snooze допоможе розв'язати проблему "занадто багато вкладок". Принцип роботи простий – дане розширення дозволяє відкласти на деякий час будь-яку з уже відкритих вкладок. Коли заданий час закінчиться, сторінка автоматично відкриється знову.

Раніше УНІАН розповідав, як вимкнути збереження історії пошуку в Chrome. Втім, даний процес згодиться й для будь-якого браузера на базі Chromium (Edge, Brave Browser і т.п.).

Також ми писали про мобільний браузер CENO, який активно набирає популярність серед користувачів. Здавалося б, черговий пересічний браузер-клон, а на ділі – досить цікавий і самобутній представник.

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