Реліз Chrome v110 намічено на 7 лютого 2023 року.

Google збирається припинити підтримку свого фірмового браузера на застарілих операційних системах Windows 7 і 8.1 з релізом версії Chrome v110. Попередньо вона вийде 7 лютого 2023 року.

Про це повідомляє портал The Verge.

Зазначається, що старі версії браузера продовжать працювати на комп'ютерах з "сімкою" і "вісімкою", але оновлень вони отримувати більше не будуть, в тому числі пов'язані з безпекою. Щоб продовжувати отримувати нові функції та безпечно користуватися Chrome, Google рекомендує перейти на Windows 10 або новіше до закінчення підтримки.

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Хоча з релізу Windows 10 пройшло вже сім років, старі версії все ще користуються неабиякою популярністю. Так, за даними на вересень 2022 року число активних користувачів "сімки" оцінюється як мінімум в 100 мільйонів. Ймовірно, до припинення підтримки системи на початку наступного року ці показники зміняться.

Google додала в Android і Chrome вхід за відбитком пальців

Раніше в компанії Google оголосили про новий крок на шляху до майбутнього без паролів, впровадивши стандарт FIDO в Android і браузер Chrome. Це дозволить гаджетам генерувати унікальні ключі доступу Passkey і передавати їх сайтам замість паролів.

Щоб використовувати Passkey, вам потрібно мати фізичний доступ до телефону і використовувати сканер відбитка пальця або код-пароль для аутентифікації. Ключі доступу Android зберігаються локально на мобільному пристрої, але вони також зберігаються в хмарі на випадок втрати пристрою.

До речі не так давно в Google також визнали, що режим "інкогніто" в Chrome не такий приватний, як здається.

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