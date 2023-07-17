У користувачів є ще два дні, щоб створити резервні копії необхідних даних з архіву, які несуть для них цінність.

Пошуковий гігант Google нагадав користувачам своїх облікових записів про закриття сервісу "Архіх альбомів". Тому користувачам варто поквапитися і створити резервні копії необхідних даних з архіву, поки компанія не видалила їх назавжди.

"Архів альбомів" стане недоступний вже цієї середи, 19 липня. Тому варто прямо зараз перевірити, які дані там ще зберігаються, щоб випадково не втратити цінне.

Навіть якщо ви вперше чуєте про архіви альбомів Google, але використовували гугл-сервіси, що закрилися в останні декілька років (наприклад, Hangouts або Google Plus), то є велика ймовірність того, що у вас є принаймні декілька фото або відео, які зберігаються в Google Album Archive.

Відео дня

Крім того, там можна знайти старі зображення профілю, зображення каналу YouTube або автоматичні резервні копії.

Щоб не втратити свої дані, компанія рекомендує використовувати Google Takeout, їх фірмовий інструмент для архівування даних.

За спеціальним посиланням ви потрапите на сторінку для скачування даних свого архіву. Архів можна перенести в Google Drive або Microsoft OneDrive Dropbox, чи отримати на email посилання, щоб завантажити файли прямо на свій смартфон або комп'ютер.

Раніше УНІАН повідомляв, що Google незабаром почне видаляти старі облікові записи користувачів, які були неактивні протягом двох років. "Під ніж" потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

А раніше цього місяця Google запустив чат-бота Bard в Україні. Користуватися розмовним ботом можна українською мовою.

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