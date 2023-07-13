Користуватися розмовним ботом можна буде українською мовою.

Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями штучного інтелекту Google Bard українською мовою. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Штучний інтелект - це тренд, яким необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси. Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим", - зазначив Федоров.

У повідомленні від Мінцифри зазначається, що штучний інтелект Bard може слухати відповіді, а не лише читати їх; зберігати історію розмов; експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab); ділитися розмовами з друзями.

Відео дня

Перевірити можливості розмовного бота Bard можна за посиланням.

Також зауважується, що наразі цей інструмент доступний у більшості країн світу і найпоширенішими мовами. Загалом, взаємодіяти з Bard можна понад 40 мовами, включно з українською, арабською, китайською, німецькою та іспанською.

У 2023 році світ відрив можливості додатка ChatGPT

Як повідомляв УНІАН, на початку 2023 року штучний інтелект ChatGPT викликав справжній ажіотаж у світі. Цей чат-бот здатний легко і впевнено відповідати на найрізноманітніші питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

Хоча нещодавно нова соцмережа Threads обійшла ChatGPT і стала найпопулярнішим додатком у світі. З моменту запуску 6 липня нова соцмережа Threads, конкурент Twitter, зібрав 100 мільйонів користувачів, що робить творіння Марка Цукерберга найбільш швидкозростаючим онлайн-сервісом в історії.

Вас також можуть зацікавити новини: