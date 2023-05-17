"Під ніж" потрапить і весь накопичений такими акаунтами контент.

Google оголосила про скоре видалення облікових записів, які були неактивні протягом двох років. "Під ніж" потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

Як йдеться в блозі компанії, рішення спрямоване на захист від спаму, фішингу та інших загроз безпеці. Зачистка почнеться з грудня 2023 року, а першими потраплять "під роздачу" акаунти, які були створені і більше ніколи не використовувалися.

Щоб уникнути видалення облікового запису, варто хоча б іноді входити в гугл-аккаунт і виконувати прості дії – наприклад, подивитися відео на YouTube або виконати пошуковий запит в Google. Ще варто перевірити актуальність резервної адреси електронної пошти.

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Наголошується, що нова політика стосується тільки звичайних безкоштовних облікових записів Google. Корпоративні або освітні акаунти не постраждають.

Google зробила крок у майбутнє без паролів і СМС

Раніше цього місяця компанія оголосила про впровадження ключів-доступу – нового методу авторизації – в свої сервіси. Ключі доступу працють на всіх основних платформах і браузерах, дозволяючи входити в облікові записи за допомогою відбитка пальця чи скану особи.

Щоб вступити в майбутнє без паролів і СМС, досить перейти на цю сторінку, виконати вхід в обліковий запис з паролем і вибрати "Використовувати ключі доступу". Функція доступна при наявності прив'язаного до акаунту смартфона під управлінням iOS 16 і новіше або як мінімум Android 9.

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