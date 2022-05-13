Що показово, у випадку з App Store процес відбувається успішно.

Техногігант Google заборонив росіянам встановлювати та оновлювати свій фірмовий браузер через магазин Google Play. Інтерфейс видає помилку не вдалося встановити застосунок" та блокує любі операції з веб-браузером.

Про це пише ряд профільних російських ЗМІ.

Також наголошується, що російських користувачів позбавили можливості оновити не тільки сам Chrome, але ще і системний компонент Android System Webview, яке відповідає за відображення веб-сторінок в інших застосунках, наприклад, в поштових клієнтах.

До речі, у РФ частка Chrome становить майже 60%. Користувачі вже почали масово ставити негативні оцінки додатком в Play Маркеті і спішно шукати лайфхаки на техноресурсах. Деякі заявляють, що їм таки вдалося оновити браузер через VPN.

Раніше стало відомо, що Google заборонила розробникам в Росії оновлення та завантаження платних застосунків в Google Play. Таким чином власникам смартфонів на Android залишилися доступні тільки безкоштовні програми.

Разом з тим "гугл" перекрив заробіток російським пропагандистам, які наживаються на війні в Україні. Кремлівські пропагандисти більше не зможуть монетизувати свій брехливий контент.

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