Швидкість склала понад 5 Гбіт/с – це у п'ять разів швидше, ніж у стандарту Wi-Fi 6.

Техногігант Intel разом з компанією Broadcom, виробником напівпровідників, вперше продемонстрували успішну передачу даних в рамках стандарту Wi-Fi 7 (802.11 be).

Швидкість склала більше ніж 5 Гбіт/секунду. Зазначається що це в п'ять разів швидше, ніж у попередника Wi-Fi 6.

Компанії в ході демонстрації наголосили, що цінність Wi-Fi 7 виходить за рамки простого збільшення швидкості. Новий стандарт забезпечить більшу пропускну здатність мережі та ще нижче затримки. Останнє буде мати неоціненне значення для "імерсивного досвіду" в онлайн іграх і бездротових VR-гарнітурах, а також для потокового відео.

При цьому, наголошується, що 5 Гбіт/с – це не межа у швидкості Wi-Fi 7 і його можна буде підвищити. Для тесту використовували ноутбук Dell і точку доступу Broadcom з чіпами нового стандарту, що працюють на широких каналах 320 МГц.

Очікується, що сертифікують стандарт вже в наступному році, а комерційні версії пристроїв з Wi-Fi 7 повинні з'явитися на ринку в другій половині 2024 року.

Як УНІАН раніше повідомляв, lifecell дозволив своїм абонентам дзвонити по Wi-Fi з місць, де немає покриття. Зокрема, укриттів або бомбосховищ. Такі дзвінки тарифікуються як звичайні голосові дзвінки. Іншими словами, додаткова плата за користування послугою не стягується.

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