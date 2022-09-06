Український оператор lifecell запустив нову послугу для своїх абонентів. Вона дозволяє здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі з місць, де немає покриття. Зокрема, укритті чи бомбосховищ.
Про запуск нової функції йдеться у повідомленні на сайті оператора.
Для того, щоб подзвонити через Wi-Fi, необхідні такі умови:
- наявність картки USIM;
- перебування в зоні покриття Wi-Fi;
- активація функції Wi-Fi Calling на смартфоні.
Також однією з умов є наявність сучасної моделі смартфонів Apple (починаючи з iPhone 6+) Samsung (починаючи з Galaxy A13), а також Xiaomi з Huawei. Перевірити, чи підтримує ваш пристрій послугу VoWiFi Calling, можна тут.
Ось, як налаштувати VoWiFi для iOS:
- відкрийте "Параметри".
- для VoWiFi – підключіться до Wi-Fi;
- виберіть "Стільникові дані";
- для VoWiFi – виберіть Wi-Fi виклики;
- для активації VoLTE – відкрийте "Опції стільникових даних" у меню "Стільникові дані";
- відкрийте "Голос і дані";
- виберіть "VoLTE".
Ось налаштування для Android
- зайдіть у "Налаштування";
- у меню "Підключення" виберіть "Wi-Fi" та "Дзвінки за допомогою Wi-Fi";
- для VoLTE – виберіть "Мобільні мережі";
- активуйте "Виклики VoLTE".
Такі дзвінки тарифікуються як звичайні голосові дзвінки. Інакше кажучи, додаткова плата за користування послугою не стягуватиметься.
Як раніше стало відомо, починаючи з наступної осені в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок. Основна мета проєкту – забезпечити зв'язком користувачів в місцях, де немає стільникової мережі.