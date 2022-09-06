Це дозволить дзвонити з місць, де немає чи нестабільне покриття оператора, але працює Wi-Fi-мережа.

Український оператор lifecell запустив нову послугу для своїх абонентів. Вона дозволяє здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі з місць, де немає покриття. Зокрема, укритті чи бомбосховищ.

Про запуск нової функції йдеться у повідомленні на сайті оператора.

Для того, щоб подзвонити через Wi-Fi, необхідні такі умови:

наявність картки USIM;

перебування в зоні покриття Wi-Fi;

активація функції Wi-Fi Calling на смартфоні.

Також однією з умов є наявність сучасної моделі смартфонів Apple (починаючи з iPhone 6+) Samsung (починаючи з Galaxy A13), а також Xiaomi з Huawei. Перевірити, чи підтримує ваш пристрій послугу VoWiFi Calling, можна тут.

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Ось, як налаштувати VoWiFi для iOS:

відкрийте "Параметри".

для VoWiFi – підключіться до Wi-Fi;

виберіть "Стільникові дані";

для VoWiFi – виберіть Wi-Fi виклики;

для активації VoLTE – відкрийте "Опції стільникових даних" у меню "Стільникові дані";

відкрийте "Голос і дані";

виберіть "VoLTE".

Ось налаштування для Android

зайдіть у "Налаштування";

у меню "Підключення" виберіть "Wi-Fi" та "Дзвінки за допомогою Wi-Fi";

для VoLTE – виберіть "Мобільні мережі";

активуйте "Виклики VoLTE".

Такі дзвінки тарифікуються як звичайні голосові дзвінки. Інакше кажучи, додаткова плата за користування послугою не стягуватиметься.

Як раніше стало відомо, починаючи з наступної осені в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок. Основна мета проєкту – забезпечити зв'язком користувачів в місцях, де немає стільникової мережі.

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