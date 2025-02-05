AMD зараз переживає не найкращі часи в сегменті графічних процесорів.

AMD офіційно підтвердила, що ігрові відеокарти наступного покоління Radeon RX 9070 на архітектурі RDNA 4 надійдуть у продаж на початку березня. Генеральний директор компанії Ліза Су також окреслила переваги майбутньої залізяки:

"RDNA 4 забезпечує значно кращу продуктивність трасування променів і підтримку ШІ-апскейлінгу, який принесе якісний 4K-геймінг у масовий сегмент, коли перші відеокарти серії Radeon 9070 надійдуть у продаж на початку березня".

Ці новинки приходять як не можна до речі, оскільки фінансові показники підрозділу AMD Gaming Graphics останнім часом залишають бажати кращого. Компанія відзвітувала, що доходи цього напрямку скоротилися на 59% у річному вираженні, склавши 563 мільйони доларів. Виною цьому стало зниження продажів консолей, для яких AMD поставляє графічні чіпи, і розчищення каналів перед запуском нових відеокарт.

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AMD уже другий квартал поспіль фіксує падіння доходів в ігровому сегменті. У першому кварталі 2024 року підрозділ Gaming приніс 92 мільйони доларів, на 48% менше, ніж роком раніше.

У зв'язку з цим компанія ухвалила рішення об'єднати звітність за ігровими відеокартами та споживчими процесорами, щоб "привести її у відповідність до того, як ми управляємо бізнесом", за словами фінансового директора AMD Жан Ху.

Проте, навколо RDNA 4 ходить чимало позитивних чуток. Деякі інсайдери стверджують, що нові Radeon 9070 можуть бути конкурентоспроможними з RTX 4080 і навіть RTX 5080. Однак AMD знадобиться не просто потужне залізо, а вкрай агресивна цінова політика, щоб серйозно змінити баланс сил на ринку.

Раніше ми розповідали, що новий процесор AMD із вбудованою графікою "знищив" RTX 4070 в ігрових тестах.

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