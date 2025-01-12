AMD готує удар по Nvidia: 'злили' характеристики і ціну Radeon RX 9070 XT

Вона може вийти з цінником близько 530 доларів.

AMD на виставці CES 2025 зім'ято анонсувала відеокарти нового покоління Radeon RX 9070 XT і Radeon RX 9070 на архітектурі RDNA 4. Тепер з'явилася інформація, чого чекати від XT-версії нового прискорювача.

В одній з азіатських мереж в асортименті вже з'явилася модель Radeon RX 9070 XT у виконанні Gigabyte разом із характеристиками, пише VideoCardz. Судячи з усього, AMD дійсно вирішила відмовитися від конкуренції в преміум-сегменті і займеться середнім ціновим сегментом.

Характеристики Radeon RX 9070 XT

Робочі частоти 2.4 ГГц-2.97 ГГц.

16 гігабайт пам'яті GDDR6.

256-бітна шина, 624 ГБ/сек.

4096 обчислювальних блоків.

64 RT-ядра.

Також магазин вказує, що Radeon RX 9070 XT буде продаватися приблизно за 530 доларів (~22 000 грн) без урахування податків. Якщо ці дані вірні, то картка виявиться дешевшою за 12-гігабітну RTX 5070, найдешевшу з анонсованих GPU Nvidia нового покоління, що робить її цікавим вибором у категорії "ціна-якість".

Відео дня

Точної дати виходу у Radeon RX 9070 і Radeon RX 9070 XT поки немає. AMD заявляє, що відеокарти з'являться в продажу до кінця першого кварталу 2025 року, тобто до 1 квітня.

Тим часом AMD готує до випуску Ryzen 9 9950X3D і Ryzen 9 9900X3D. У компанії називають процесори "найкращими для геймерів і контентмейкерів". Так, Ryzen 9 9950X3D обходить усіх своїх конкурентів, включно з флагманським Core Ultra 9 285K, аж до 64%.

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами Nvidia оснастили свої ігрові системи 75% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 16%. Тим часом рішеннями Intel користується вже 8% геймерів.

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