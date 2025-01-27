Принаймні, якщо вірити даним компанії.

AMD поділилася ігровими бенчмарками своїх нових процесорів Ryzen AI Max+ 395. Зокрема йдеться про тести вбудованої графіки Radeon 8060S (RDNA 3.5).

Якщо вірити даним компанії, Radeon 8060S у середньому на 23% швидше, ніж RTX 4070 для ноутбуків, причому в деяких іграх перевага вбудованої графіки перевищувала 50%. Тести проводили в нативній роздільній здатності 1080p за високих налаштувань графіки.

Найбільший розрив у продуктивності спостерігався в Borderlands 3. Тут Radeon 8060S обійшла RTX 4070M на 68%. Також свіжий iGPU знищив популярну "дискретку" Nvidia в Hitman 3 (50,4%) і Baldur's Gate 3 (52,6%). Однак варто зазначити, що AMD не розкриває параметрів споживання протестованих систем.

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Нагадаємо, що Radeon 8060S використовує 40 CU і працює на частоті до 2900 МГц. TDP чіпа може варіюватися від 45 до 120 Вт залежно від налаштувань з боку виробника.

16-ядерний Ryzen AI Max+ 395 ставитимуть у топові ноутбуки. Ці ж процесори "червоних" також будуть використовуватися в компактних і навіть настільних ПК від низки виробників. Вони з'являться в продажу протягом 2025 року.

Тим часом AMD готує до випуску відеокарти нового покоління Radeon RX 9070 XT і RX 9070 на архітектурі RDNA 4. І, як мінімум, одна з них порадує характеристиками і ціною.

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