При цьому коштують вони як і звичайні екрани: від 5 тисяч гривень.

Asus представила нову серію моніторів VU Air Ionizer, оснащену унікальною технологією очищення повітря. Кожен із цих моніторів має вбудований іонізатор, який, за заявою компанії, здатний видаляти до 90% забруднюючих частинок із повітря в робочому просторі об'ємом 1 м³.

Лінійка включає три моделі з різними розмірами екранів. 24-дюймовий VU249HFI-W і 27-дюймовий VU279HFI-W мають однакову роздільну здатність 1920x1080 за частоти оновлення 100 Гц, оснащені IPS-панелями з контрастністю 1300:1 і яскравістю 250 ніт. У той час як 34-дюймовий VU34WCIP-W використовує VA-матрицю з роздільною здатністю 3440x1440 пікселів і співвідношенням сторін 21:9.

Крім того, всі три моделі підтримують технологію VRR з частотою оновлення від 48 Гц і часом відгуку 1 мс, що може бути цікаво для геймерів.

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У плані цін лінійка доступна для широкого кола користувачів. Asus VU249HFI-W можна придбати від 130 доларів (5 тисяч гривень), Asus VU279HFI-W - від 160 доларів (6 тисяч гривень), а Asus VU34WCIP-W стартує з цінника 360 доларів (15 тисяч гривень). Усі монітори поставляються з бонусом - безкоштовним місяцем підписки на Adobe Creative Cloud.

Раніше ми розповідали, що компанія Viewsonic випустила найдешевший монітор із частотою оновлення 144 Гц. IPS-панель на 24 дюйми з Full HD-роздільною здатністю обійдеться всього в 55 доларів.

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