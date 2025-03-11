Денис Пономаренко

Asus ROG Phone 9 Pro випереджає найкращі смартфони Apple і Samsung за часом автономної роботи більш ніж на три години.

Іноді Asus дивує смартфонами з рекордною автономністю - саме таким вийшов випущений у листопаді минулого року Asus ROG Phone 9 Pro. Експерти видання Tom's Guide заявляють, що від одного заряду він працює довше за будь-яких конкурентів.

У тесті батареї Tom's Guide смартфон показує середній результат у 20 годин і 34 хвилини, випереджаючи найближчого конкурента в особі OnePlus 13 майже на годину, і затьмарюючи iPhone 16 Pro Max c Samsung Galaxy S25 Ultra, які набрали 17 годин 17 хвилин і 17 годин 14 хвилин відповідно.

Тест на час роботи батареї смартфона передбачає безперервне перезавантаження веб-сторінок через стільникове з'єднання 4G зі встановленою яскравістю дисплея 150 ніт. Цей процес триває доти, доки в нього не скінчиться заряд.

Така довговічність не виникає з нізвідки. Звісно, акумулятор ємністю 5800 мАг відіграє велику роль, але Asus ROG Phone 9 Pro також пожинає плоди нового чипсета Snapdragon 8 Elite і його ефективнішої продуктивності.

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Крім того, важливу роль відіграє оптимізація між "залізом" і софтом. З цієї причини апарат Asus, який має батарею на 200 мАг меншу, ніж у OnePlus 13, тримає заряд довше, при цьому маючи однакові процесори.

Загалом у рейтингу автономності Tom 's Guide є як дорогі флагмани, так і недорогі Android'фони в районі $300, як-от Moto G Power 5G. Усі вони відрізняються тим, що можуть витримати принаймні 15 годин безперервного активного користування.

Раніше фахівці обрали найкращі Android-смартфони в межах від 8000 до 20 000 тисяч гривень. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing та Moto.

Свіже дослідження показало, що люди по всьому світу стали частіше купувати дорогі смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів завдяки кращим процесорам, камерам, дисплеям і функціям ШІ. І, як правило, це Айфони.

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