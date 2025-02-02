У новинці IPS-панель на 24 дюйми з Full HD-роздільною здатністю і кутом огляду в 178 градусів.

Компанія Viewsonic поповнила свій асортимент моніторів новою доступною моделлю VA24G25. Його ціна становить лише 399 юанів або 55 доларів, що робить його одним із найдоступніших ігрових моніторів з високою герцовкою на ринку, пише GizmoChina.

Монітор пропонує 23,8-дюймову IPS-панель, яка виводить картинку з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів за співвідношення сторін 16:9 і кутів огляду 178 градусів. Однак головною особливістю VA24G25 є підтримка частоти оновлення до 144 Гц.

У характеристиках монітора зазначено, що час відгуку матриці становить 4 мс (GTG) і 1 мс (MPRT). Яскравість досягає 400 ніт, а контрастність – 1500:1.

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З підтримуваних технологій: ViewSonic Eye ProTech+ (знижує шкідливий вплив синього світла на очі до 40%), Flicker-Free (знижує мерехтіння екрана) і FreeSync (усуває розриви екрана).

Наразі новинка доступна для купівлі тільки на китайському ринку, але незабаром її напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше на ринку з'явився доступний складаний монітор-"книжка" з двома екранами. Гаджет оснащується двома 15.6″ IPS-панелями, які можна скласти як ноутбук, поставити горизонтально або вертикально.

Тим часом користувачі iPhone знайшли простий спосіб очистити 7 ГБ пам'яті. Спосіб очистити місце пов'язаний з нейромережею Apple Intelligence, яка в прошивці iOS 18.3 була ввімкнена за замовчуванням.

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