Viewsonic випустила один із найдешевших ігрових моніторів 1080p 144 Гц / фото Viewsonic

Компанія Viewsonic поповнила свій асортимент моніторів новою доступною моделлю VA24G25. Його ціна становить лише 399 юанів або 55 доларів, що робить його одним із найдоступніших ігрових моніторів з високою герцовкою на ринку, пише GizmoChina.

Монітор пропонує 23,8-дюймову IPS-панель, яка виводить картинку з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів за співвідношення сторін 16:9 і кутів огляду 178 градусів. Однак головною особливістю VA24G25 є підтримка частоти оновлення до 144 Гц.

У характеристиках монітора зазначено, що час відгуку матриці становить 4 мс (GTG) і 1 мс (MPRT). Яскравість досягає 400 ніт, а контрастність – 1500:1.

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З підтримуваних технологій: ViewSonic Eye ProTech+ (знижує шкідливий вплив синього світла на очі до 40%), Flicker-Free (знижує мерехтіння екрана) і FreeSync (усуває розриви екрана).

Наразі новинка доступна для купівлі тільки на китайському ринку, але незабаром її напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Фото Viewsonic 02 лютого 2025
Фото Viewsonic 02 лютого 2025
Фото Viewsonic 02 лютого 2025
Фото Viewsonic 02 лютого 2025

Раніше на ринку з'явився доступний складаний монітор-"книжка" з двома екранами. Гаджет оснащується двома 15.6″ IPS-панелями, які можна скласти як ноутбук, поставити горизонтально або вертикально.

Тим часом користувачі iPhone знайшли простий спосіб очистити 7 ГБ пам'яті. Спосіб очистити місце пов'язаний з нейромережею Apple Intelligence, яка в прошивці iOS 18.3 була ввімкнена за замовчуванням. 

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