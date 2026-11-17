Поки оперативна пам'ять, накопичувачі та відеокарти продовжують дорожчати, вартість OLED-моніторів рухається у протилежному напрямку.

На тлі постійного зростання цін на комп'ютерні комплектуючі з'явилися й хороші новини для користувачів ПК. OLED-монітори, які ще недавно вважалися дорогим придбанням, разюче подешевшали.

Згідно з аналізом ComputerBase, ще наприкінці лютого 2026 найдоступніші OLED-монітори продавалися щонайменше за 370 євро, проте сьогодні ціни вперше опустилися нижче 300 євро. Причому мова йде про повнорозмірні настільні монітори, а не про портативні моделі з діагоналлю 16 дюймів.

Найдешевшою моделлю в Європі виявився Samsung Odyssey OLED G5 G50S, який можна знайти приблизно за 283 євро. Для порівняння, у лютому за нього просили не менше 390 євро. Трохи дорожче обійдеться Gigabyte GO27Q24A – його ціна починається від 290 євро. Ще дві моделі, Gigabyte GO27Q24 та AOC Q27G41ZDF, коштують трохи менше 300 євро.

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При цьому вибір не обмежується кількома пристроями: ще близько десятка OLED-моніторів продаються в діапазоні від 300 до 350 євро.

Найдоступніші моделі мають кілька спільних характеристик. Усі вони використовують QD-OLED-матриці Samsung із роздільною здатністю 2560×1440 пікселів і діагоналлю до 24–27 дюймів. Частота оновлення становить 180 або 240 Гц, а для підключення передбачено щонайменше по одному роз’єму HDMI та DisplayPort.

Дорожчими залишаються варіанти з роздільною здатністю 4K UHD. Дешевше 500 євро зараз можна знайти лише Lenovo Legion Pro 27UD-10 за 480 євро. Слідом йдуть Dell S3225QC та Acer Predator X27X1bmiipruzx приблизно за 510 євро. При цьому динаміка цін вказує на подальше здешевлення і цієї категорії пристроїв.

За словами оглядачів ComputerBase, на тлі подорожчання відеокарт купівля OLED-монітора стає особливо цікавою альтернативою. Зараз деякі такі дисплеї коштують дешевше навіть за нові відеокарти початкового рівня GeForce та Radeon.

Раніше експерти виділили 5 налаштувань, які потрібно змінити на моніторі вже сьогодні. Навіть преміальний монітор часто "з коробки" працює не на максимумі своїх можливостей.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, 50% ПК-геймерів досі використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як на 2К перейшли лише 20% геймерів. Найпопулярнішою відеокартою в жовтні 2026 року залишається RTX 3060.

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