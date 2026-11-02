Steam розкрив, на яких відеокартах грають користувачі у 2026 році

Легендарна GeForce RTX 3060 поділила перше місце з більш сучасною RTX 5070 у жовтневому рейтингу.

GeForce RTX 3060 знову опинилася на вершині рейтингу найпопулярніших відеокарт серед користувачів Steam. Про це свідчить жовтнева статистика Valve, яка щомісяця публікує дані про обладнання та програмне забезпечення комп'ютерів гравців.

За підсумками жовтня 2026 року частка RTX 3060 склала 3,78%. Цікаво, що народний хіт минулих років поділив перше місце з новітньою моделлю RTX 5070 , яка також отримала 3,78% голосів. Третє місце в рейтингу посіла мобільна GeForce RTX 4060 Laptop із результатом 3,60%.

У таборі AMD найпопулярнішим рішенням залишається RX 9070 XT із часткою ринку 1,59% . Її прямий конкурент від Nvidia – RTX 5070 Ti – утримує 2% . Загалом частка Nvidia порівняно з попереднім місяцем знизилася з 76% до 72,9%, а AMD збільшила свою присутність, піднявшись з 16,7% до 18,7% .

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Схожа ситуація склалася й з оперативною пам’яттю. Комп’ютери з 16 ГБ ОЗУ повернули собі перше місце, збільшивши частку до 41,27%. Місяцем раніше лідирували системи з 32 ГБ, однак у жовтні їхній показник скоротився до 38,18%.

Згідно зі статистикою Steam, найпопулярніші процесори – 8-ядерні. Їхня частка становить 28,68%. Серед відеопам’яті, як і раніше, лідирує обсяг 8 ГБ – 26,92%. При цьому відеокарти з 16 ГБ VRAM майже зрівнялися з ними, набравши 26,35%. Роздільна здатність 1920 × 1080 зміцнила свої позиції й досягла 50,2% серед основних дисплеїв.

Windows 11 продовжує лідирувати серед операційних систем. За місяць її частка зросла на 1,17% і тепер вона встановлена на 72,51% ігрових ПК. Тим часом частка Windows 10 впала до 21,11%. На окрему увагу заслуговує зростання популярності Linux: у жовтні частка цієї ОС серед користувачів Steam сягнула 3,95%, наблизившись до позначки в 4%.

Найпопулярніша конфігурація ПК за версією Steam виглядає так:

УНІАН повідомляв, що на тлі дефіциту пам’яті ціни на відеокарти зросли на 35% лише за три місяці. Найбільше подорожчали флагманські відеокарти Nvidia: у США найдоступніша версія RTX 5090 коштує $9400, а в Німеччині – 8000 євро.

Раніше один із найбільших світових виробників пам'яті, SK hynix, заявив, що глобальний дефіцит DRAM не зникне в найближчі роки. Компанія очікує, що попит на пам'ять перевищуватиме пропозицію і в 2030 році.

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