Геймери залишаться без ПК: ціни на відеокарти зросли на 35% лише за три місяці

Після зростання на 15 % у серпні та 7 % у вересні ринок зріс ще на 10 % у жовтні.

Світові ціни на відеокарти за останні три місяці зросли приблизно на 35%. Тільки в жовтні графічні прискорювачі подорожчали в середньому на 10% порівняно з вереснем. Такі дані наводять фахівці Hardware Unboxed, які проаналізували вартість відеокарт у десяти країнах, зокрема у США, Німеччині, Великій Британії, Канаді, Австралії та Польщі.

Найбільше подорожчали флагманські моделі Nvidia. Наприклад, RTX 5090 за місяць подорожчала в середньому на 32%: у США найдоступніша версія тепер коштує $9400 (~420 000 грн) проти $6890 у вересні, а в Німеччині – 8000 євро (~405 000 грн) замість 5640 євро.

Помітно подорожчала RTX 5080, середня вартість якої зросла на 22% за місяць. У Німеччині її ціна сягнула 2100 євро (~105 000 грн), що на 40% вище за вересневий показник. Крім того, у деяких магазинах спостерігається дефіцит цієї моделі.

Відео дня

Зростання цін торкнулося й продукції конкурентів Nvidia. Radeon RX 9060 XT з 16 ГБ пам’яті подорожчала в середньому на 17%, а RX 9070 і RX 9070 XT – на 12%. Відеокарта Intel Arc B580 подорожчала приблизно на 10%. За оцінкою Hardware Unboxed, зараз відеокарти коштують у середньому на 44% дорожче за рекомендовані ціни на початку продажів.

Hardware Unboxed зазначає, що подорожчання охопило більшість актуальних моделей GeForce, Radeon та Intel. Експерти не бачать передумов для швидкого зниження цін і вважають, що розпродажі Black Friday цього року можуть виявитися одними з найневигідніших за останній час.

Раніше один із ключових постачальників компонентів для Apple, SK hynix, заявив, що глобальний дефіцит DRAM і NAND не зникне в найближчі роки. Компанія очікує, що попит на пам'ять перевищуватиме пропозицію й у 2030 році.

Експерти заявляють про кінець епохи дешевих ПК. Виробники змушені підвищувати ціни, щоб компенсувати подорожчання пам'яті.

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