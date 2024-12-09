Звільнений глава Intel закликав усіх 'молитися і голодувати' заради добробуту компанії

Наразі американський чіпмейкер переживає найбільшу кризу в історії компанії.

Минулого тижня колишньому генеральному директору Intel Пету Гелсінгеру довелося залишити свій пост. Рада директорів засумнівалася в успіху його плану відродження компанії після множинних провалів, однак навіть після відходу Гелсінгер продовжив "піклуватися" про компанію.

У своєму акаунті Х топ-менеджер закликав користувачів соцмережі помолитися за компанію і весь її багатотисячний штат, а також попоститися на знак віри і підтримки. Він особисто проводить такі дні молитви щочетверга.

Також Гелсінгер відзначив величезну роль, яку Intel відіграє для майбутнього напівпровідникової галузі та для США. Користувачі ж поставилися до його закликів скептично. Це відображає найбільш залайканний коментар під постом: "Упевнений, що звільнені співробітники Intel постяться і досі".

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Пет Гелсінгер очолював Intel із 2021-го, але його плани з розвитку компанії важко назвати успішними – лише за останній квартал чипмейкер втратив 5% ринку процесорів, зазнав збитків на 16 мільярдів доларів і звільнив 15 тисяч співробітників.

Влада США настільки стурбована долею Intel, що почала обговорювати "план порятунку", якщо компанія не зможе самостійно вийти з кризи. Intel є єдиною американською компанією, яка проєктує і виробляє чіпи самостійно.

Тим часом Qualcomm, за чутками, передумала купувати Intel через величезні борги компанії. Якби угода відбулася, це було б одне з найбільших поглинань в історії напівпровідникової промисловості. Apple і Samsung також подумують про купівлю Intel.

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