Американський чіпмейкер переживає, мабуть, найважчий період за всю свою історію.

Американський чипмейкер Intel переживає, мабуть, найважчий період за всю свою історію. Останній квартал завершився для неї гігантським чистим збитком у 16,6 млрд доларів. Утім, хоронити компанію навряд чи варто.

Як повідомляє видання Semafor, посилаючись на джерела в міністерстві торгівлі США та Конгресі, американські політики настільки стурбовані долею Intel, що вже почали обговорювати негативний сценарій, у разі настання якого компанія не зможе самостійно вийти з кризи.

На поточному етапі обговорення тільки розпочалися, проте чиновники вже близькі до визнання того, що Intel не можна збанкрутувати, оскільки її виробничі потужності та технології розглядаються як ключові для відновлення напівпровідникової галузі в США. Intel є єдиною компанією США, яка проєктує і виробляє чіпи самостійно.

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Один із можливих сценаріїв – злиття Intel з однією з великих американських компаній. Джерело згадує AMD і Marvell, втім, перший варіант навряд чи можливий з погляду антимонопольних законодавств різних країн.

Крім фінансових труднощів, для Intel завершилася ціла епоха завдовжки майже 30 років: компанію виключили з промислового індексу Доу Джонса, замінивши її на NVIDIA, що підкреслює масштаб її нинішніх проблем.

Як писав УНІАН, AMD поклала на лопатки Intel, представивши "найкращий у світі ігровий процесор". Це 8-ядерний Ryzen 7 9800X3D зі 104 МБ кешу, частотою 5,2 ГГц і TDP 120 Вт, який у середньому на 20% продуктивніший за Core Ultra 285K,

Тим часом Nvidia планує випустити власні процесори для ПК уже в 2025 році, склавши конкуренцію Intel і AMD. Сучасна ПК-індустрія відчайдушно потребує інновацій, чим і вирішив скористатися гігант у сфері чіпів.

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