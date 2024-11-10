Компанія намагається стабілізувати моральний стан працівників.

Один із найбільших виробників процесорів Intel зараз переживає не найкращі часи. За останній квартал компанія зазнала збитків на 16 мільярдів доларів, а в серпні Intel скоротила 15 тисяч своїх співробітників. Однак найстрашнішою подією для працівників стало припинення закупівель чаю та кави в офіси Intel.

Корпорація вирішила переглянути рішення щодо скорочення витрат і повернула працівникам безкоштовні напої. Можливість випити кухоль кави в офісі в обідню перерву позитивно позначається на працездатності працівників, вважають в Intel.

Хоча Intel, як і раніше, стикається з проблемами, пов'язаними з витратами, ми розуміємо, що невеликі зручності відіграють важливу роль у нашому повсякденному житті. Ми знаємо, що це невеликий крок, але ми сподіваємося, що він буде значущим для підтримки нашої культури на робочому місці

Але водночас безкоштовні фрукти, які Intel теж більше не пропонує після скорочення витрат, так і не повернули. Повідомляється, що раніше Intel щорічно витрачала по 100 мільйонів доларів на закупівлю їжі для офісів. Зараз компанія не може дозволити собі такі витрати.

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Анонімний співробітник Intel розповів виданню Oregonlive, що мораль працівників компанії підірвана нестабільним фінансовим станом корпорації. Intel також довелося скоротити кількість бонусних акцій для співробітників компанії.

Раніше Intel анонсувала нову лінійку процесорів Arrow Lake, яка може похвалитися зниженим енергоспоживанням.

Водночас головний конкурент Intel, AMD, випустив процесор Ryzen 7 9800X3D, який вже називають "новим королем серед ігрових процесорів". Чип може видавати понад 1000 FPS в іграх.

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