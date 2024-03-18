Комп'ютер, створений на його базі, зможе обробляти системи штучного інтелекту з приблизно 24 трильйонами параметрів.

Інженери з Cerebras створили найбільший у світі комп'ютерний чіп, який містить у собі вражаючі 4 трильйони транзисторів.

Як повідомляється, чіп під назвою Wafer Scale Engine 3 (WSE-3) являє собою третє покоління суперкомп’ютерної платформи Cerebras. Вона була спеціально розроблена для роботи в системах штучного інтелекту.

Розмір розробки 8,5 на 8,5 дюймів. Вона містить у собі 900 000 ядер штучного інтелекту. За словами розробників, чіп використовуватимуть для запуску неймовірно продуктивного суперкомп’ютера зі ШІ. При цьому він споживає стільки ж енергії, скільки його попередник, але має вдвічі більшу потужність.

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Як зазначають інженери, їхній чіп перевершує за розміром і продуктивністю навіть найпередовіші графічні процесори, які використовуються зараз для навчання моделей штучного інтелекту. Так, Nvidia H200 має всього 80 мільярдів транзисторів, що в 57 разів менше, ніж у WSE-3.

На базі нового чіпу зберуть суперкомп’ютер Condor Galaxy 3. Його розмістять у Далласі, штат Техас. Цей суперкомп’ютер складатиметься з 64 "будівельних блоків" системи штучного інтелекту Cerebras CS-3, кожен з яких працюватиме на основі WSE-3. Об'єднання цих систем дасть загалом 16 екзафлопс обчислювальної потужності.

Condor Galaxy 3 використовуватиметься для навчання майбутніх систем штучного інтелекту, в яких використовуватиметься значно більше параметрів, ніж в наявних моделях. Наприклад, GPT-4 від OpenAI використовує близько 1,76 трильйона змінних для навчання, а Condor Galaxy 3 зможе обробляти системи штучного інтелекту з приблизно 24 трильйонами параметрів.

Поширення штучного інтелекту

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект (ШІ), який має врегулювати використання технологій цього типу.

Закон забороняє використання зображення облич з інтернету та записи камер відеоспостереження для створення баз даних. Також під заборону потрапили системи розпізнавання облич у режимі реального часу, системи розпізнавання емоцій на підприємствах і в школах. Заборонено системи "соціального рейтингу" і системи, які "маніпулюють поведінкою людини" або використовують її вразливості.

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