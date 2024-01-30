Бізнесмен розповів, що перший продукт Neuralink отримав назву Telepathy.

Ілон Маск заявив, що перша людина отримала мозковий імплант Neuralink, що є потенційною віхою у розвитку технології "інтерфейсу мозок-комп'ютер", яка одного дня зможе допомогти людям, які страждають від важких станів, таких як параліч, взаємодіяти з навколишнім середовищем.

Увечері в понеділок Маск написав, що пацієнт отримав імплантат напередодні і "добре одужує", припускаючи, що операція пройшла успішно і не було ніяких серйозних технічних проблем. Подробиць про пацієнта Маск не розкрив. Коли Neuralink оголосила про набір учасника дослідження у вересні минулого року, вона заявила, що шукає когось із квадриплегією.

Бізнесмен додав, що перший продукт Neuralink отримав назву Telepathy ("Телепатія"). За його словами, Telepathy дозволяє, "просто подумавши", управляти телефоном або комп'ютером, а через них "практично будь-яким пристроєм".

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"Першими користувачами стануть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть, якби Стівен Хокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидкісна друкарка або аукціоніст. Це і є мета", - заявив Маск.

Маск сказав, що початкові результати показують багатообіцяюче "виявлення нейронних спайків", що свідчить про те, що пристрій Neuralink виявляє сигнали від окремих нейронів всередині мозку, що є потенційним прогресом, який може декодувати сигнали мозку вищої якості. Маск не уточнив, скільки нейронів виявляє пристрій компанії. За словами дослідників, компанія не надала детальні дані про безпеку та ефективність, які були б необхідні для оцінки успіху імплантату.

У дослідженні Neuralink використовується робот, який хірургічним шляхом поміщає імплантат інтерфейсу "мозок-комп'ютер" в область мозку, контролюючу руху, говорили раніше представники компанії, пише Reuters. У Neuralink відзначали, що прагнуть до того, щоб люди силою думки могли керувати комп'ютерним курсором або клавіатурою.

Робота Neuralink Маска - деталі

10 вересня Ілон Маск в коментарі в X (Twitter) вперше визнав, що під час випробування вмирали мавпи. Водночас він стверджував, що жодна із смертей не була пов'язана з імплантацією. Однак розслідування, проведене виданням WIRED, показало зворотне.

Журналісти вивчили ветеренарні записи, а також опитали колишнього співробітника Neuralink і дослідників, і з'ясували, що деяких тварин приспали після того, як їх стан здоров'я погіршився після імплантації мозкового чіпа.

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