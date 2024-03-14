У Європі вважають, що вони зможуть задати юридичні тренди у царині використання ШІ-технологій.

Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект (ШІ), який має врегулювати використання технологій цього типу. Як повідомляє пресслужба Європарламенту, документ запроваджує градацію ризиків використання систем на базі ШІ та забороняє деякі практики їх застосування.

Зокрема, закон забороняє використання зображення облич з інтернету та записи камер відеоспостереження для створення баз даних. Також під заборону потрапили системи розпізнавання облич у режимі реального часу, системи розпізнавання емоцій на підприємствах і в школах. Заборонено системи "соціального рейтингу" і системи, які "маніпулюють поведінкою людини" або використовують її вразливості.

Правоохоронним органам заборонено використовувати системи біометричної ідентифікації крім деяких обумовлених ситуацій - пошук зниклої людини, терористична загроза тощо.

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Для дозволених систем на основі ШІ прописано чіткі правила використання. Зокрема - їхня прозорість і підконтрольність людині.

Також передбачено й інші специфічні правила. Наприклад, зображення, створені з використанням ШІ, повинні мати відповідне маркування.

Ухвалений закон ще має пройти юридично-лінгвістичну перевірку та отримати схвалення Ради Європи. Низка норм мають набути чинності через півроку після публікації закону в офіційному віснику ЄС, а повною мірою закон запрацює через два роки.

Інші новини зі сфери ШІ-технологій

Як писав УНІАН, учений із Йоркського університету в Англії "посадив" мовну модель GPT-4, що лежить в основі ChatGPT, грати в Doom без попереднього навчання. Експеримент показав, що ШІ загалом зміг освоїтися в грі, але робив це досить незграбно.

Також ми розповідали, що мільярдер Ілон Маск звинуватив компанію OpenAI, творців чат-бота ChatGPT, у зраді ідеалів відкритої платформи і некомерційної організації. І направив відповідний позов до суду.

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