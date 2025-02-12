Передзамовлення відкриються 25 лютого, а початок продажів варто очікувати коли-небудь у березні.

Nvidia офіційно оголосила, що попередні замовлення ігрових ноутбуків із мобільними відеокартами серії RTX 50 стартують уже 25 лютого. Повноцінний запуск очікується в березні, про що компанія раніше згадувала на CES 2025.

На старті будуть доступні моделі з RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 і RTX 5070 Ti. Nvidia оголосила рекомендовані ціни на GPU для виробників: $2,899, $2,199, $1,599 і $1,299 відповідно. Однак кінцева вартість ноутбуків у магазинах буде вищою.

Деякі ритейлери вже почали розміщувати інформацію про нові моделі. У січні на сайті американського Best Buy з'явилися ноутбуки від Asus і HP з відеокартами RTX 50-ї серії. Найдоступніша з представлених моделей - Asus ROG Strix G16 з RTX 5070 Ti і процесором AMD Ryzen 9 HX, яка оцінена в $1,899.

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На іншому кінці цінового діапазону опинився Asus ROG Strix Scar 18 з RTX 5090 і Intel Core Ultra 9 275HX, його вартість склала $4,199. Серед пропозицій HP можна виділити Omen Max 16 з RTX 5080 і тим же Intel Core Ultra 9 275HX за $2,699.

Крім Asus і HP, випуск нових моделей із відеокартами Nvidia підтвердили Acer, Dell, Gigabyte, Lenovo, Mechrevo, MSI і Razer. Раніше на сайті Asus з'явилося 16 моделей з RTX 5070, RTX 5080 і RTX 5090, але без остаточних цінників.

Лептопні версії відеокарт базуються на архітектурі Blackwell, як і десктопні моделі. Nvidia обіцяє поліпшене трасування променів, ефективніші технології апскейлінгу на базі ШІ.

Раніше ми розповідали, що RTX 5090 почала плавитися у деяких користувачів. Новинку наздогнала проблема RTX 4090 із розплавленими кабелями.

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