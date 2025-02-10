Такі самі проблеми були на запуску RTX 4090.

Перші покупці новітньої відеокарти GeForce RTX 5090 Founders Edition скаржаться на розплавлені роз'єми живлення і кабелі. Уже є щонайменше два випадки, пише The Verge.

Один із користувачів розповів, що грав у Battlefield 5 і відчув запах гару. Виявилося, що оплавилися порти живлення на відеокарті та блоці живлення ASUS. Він, до речі, теж постраждав.

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Для живлення відеокарти використовувався не комплектний кабель живлення, а кастомний від MODDIY. Можливо, дріт просто не витримав навантаження. Хоча раніше цей же кабель використовувався з GeForce RTX 4090 Founders Edition без будь-яких проблем, запевнив користувач.

Такі ж проблеми були на запуску GeForce RTX 4090, проте вона спочатку вийшла з 16-контактним роз'ємом 12VHPWR, у якого не найвдаліша конструкція. Nvidia на перших порах звинувачувала геймерів за те, що вони не вміють правильно вставляти кабель, але з тих пір його замінили на більш надійний 12V-2x6. Саме він використовується на нових картках Nvidia.

Nvidia запевняла, що роз'єми живлення 12V-2x6 на картах GeForce RTX 50 не плавитимуться, незважаючи на збільшений TDP. Так, RTX 5090 отримала TDP 575 Вт – на 125 Вт вище, ніж у 4090.

RTX 5090 надійшла в продаж наприкінці січня за 1999 доларів. Утім, зараз за такою ціною її не знайти, а у перекупників цінник на відеокарту сягає $9000. Ба більше, є ентузіасти, готові купувати флагманську відеокарту і за такими цінами.

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