За лептоп з RTX 5090 на борту доведеться віддати майже 4 тисячі євро.

Польський ритейлер Dream Machines представив лінійку ігрових ноутбуків на базі відеокарт серії RTX 50, включно з моделями з RTX 5090.

Флагманські моделі з RTX 5090 пропонуються з діагоналями 16, 17 і 18 дюймів, а їхня вартість стартує з 3669 євро (приблизно 150 тисяч гривень).

Ноутбуки з RTX 5090 оснащені процесорами Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра, частота до 5,4 ГГц) або AMD Ryzen 9 9955HX/9955HX3D (16 ядер, 54 Вт TDP). Конфігурації оперативної пам'яті або 16 ГБ, або 32 ГБ, а для зберігання даних пропонується єдиний варіант з 1 ТБ SSD M.2 PCIe.

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Деякі ноутбуки з RTX 5090 оснащені фірмовою системою рідинного охолодження Dream Waterfall із зовнішнім радіатором, з'єднаним з ноутбуком трубками, що знижує температуру в середньому на 15 градусів і зменшує рівень шуму.

Крім моделей з RTX 5090, Dream Machines представив ноутбуки з RTX 5080 і RTX 5070 Ti, вони використовують ті самі процесори та пам'ять. Моделі з RTX 5080 також мають версії з рідинним охолодженням, тоді як усі RTX 5070 Ti залишаються на повітряному охолодженні.

Що стосується дисплеїв, користувачі можуть вибрати між екранами з роздільною здатністю 2560x1600 або 3840x2160 і частотою оновлення від 200 до 300 Гц.

Мінімальна ціна ноутбука з RTX 5080 становить 2929 євро (приблизно 127 тисяч гривень), а найдорожча модель обійдеться в 3879 (приблизно 168 тисяч гривень). Версії з RTX 5070 Ti починаються з 2019 євро (приблизно 87 тисяч гривень) і досягають 3319 євро (приблизно 143 тисячі гривень).

Раніше ми розповідали, що стала відома дата виходу відеокарт RTX 5060 і RTX 5060 Ti. Новинки надійдуть у продаж уже на початку весни.

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