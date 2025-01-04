GeForce 8800 Ultra була першою відеокартою, яка використовувала CUDA ядра.

Nvidia радує поціновувачів ретро-заліза: в рамках заходу GeForce Greats оголошено розіграш відеокарти GeForce 8800 Ultra, підписаної генеральним директором Дженсеном Хуангом.

Багато хто вважає її першою картою з підтримкою CUDA, хоча формально раніше з'явився варіант 8800 GTX (2006 рік). Модель 8800 Ultra вийшла в 2007-му і на той момент вважалася вершиною інновацій, пропонувала високу продуктивність і роботу з DirectX 10.

Карта заснована на архітектурі G80 і має 128 CUDA ядер, частоту ядра 612 МГц, а також 768 МБ GDDR3 з 384-бітною шиною. Згодом знайти оригінальну восьмитисячну стало непросто, а вже з автографом керівника компанії - тим більше.

Відео дня

Для участі в розіграші потрібно прокоментувати відповідний запис в X (раніше Twitter), додавши хештег #GeForceGreats. Найближчими днями NVIDIA обіцяє показати ще три знакові відеокарти, які свого часу стали важливими віхами для ігрового світу.

Раніше стали відомі докладні характеристики прийдешніх відеокарт Nvidia RTX 50. Топова RTX 5090 отримає рекордні 32 ГБ відеопам'яті.

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