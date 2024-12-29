Якщо вірити витоку, то різниця в ціні між RTX 5090 і RTX 4080 може становити приблизно 40%.

Ціни на відеокарти Nvidia GeForce RTX 50 можуть неприємно здивувати майбутніх покупців. Нові ціни від китайського ритейлера говорять нам про 18 999 юанів (~2600 доларів) за RTX 5090 і 9999 юанів (~1350 доларів) за RTX 5080.

Як пише портал Tom's Hardware, роздрібні ціни в Китаї зазвичай відрізняються від американських і європейських, оскільки до цінника додається місцевий ПДВ у розмірі 13%. Якщо відняти ПДВ, то ціни будуть такими: 1200 за RTX 5080 і 2200 доларів за RTX 5090.

Такі цифри відчутно вищі, ніж передбачалося раніше. Для порівняння, актуальний флагман GeForce RTX 4090 був оцінений у 12 999 юанів. Тобто різниця становить приблизно 40%. З більш доступною моделлю справи трохи краще: GeForce RTX 5080 подорожчає лише на 15% – RTX 4080 коштувала 9499 юанів.

Відео дня

Нагадаємо, GeForce RTX 5090 приписують 32 ГБ відеопам'яті GDDR7 з шиною в 512 біт, а енергоспоживання новинки буцімто сягне 600 Вт. Для порівняння, RTX 4090 має 24 ГБ GDDR6X і вимагає 450 Вт.

Молодша RTX 5080 отримає чіп GB203-400-A1 з 10 752 ядрами CUDA (на 51% менше порівняно з RTX 5090), 16 ГБ GDDR7 і 256-бітну шину. Енергоспоживання – 400 Вт.

Презентація нових графічних прискорювачів відбудеться 7 січня на CES 2025. Разом з RTX 5090 і 5080 повинні представити RTX 5070 і 5070 Ti.

Приблизно в цей же час AMD представить сімейство RDNA 4 (Radeon 9000). Очікується, що з новим поколінням компанія відмовиться від конкуренції за топовий сегмент: найпотужніша Radeon RX 9070 XT конкуруватиме в кращому разі з GeForce RTX 5070.

Вас також можуть зацікавити новини: