GeForce RTX 5090 розсекретили: топова відеокарта отримає два великі апгрейди

RTX 5090 вимагатиме 600 Вт енергії та оснащена 32 ГБ відеопам'яті GDDR7. Для порівняння, RTX 4090 має 24 ГБ GDDR6X і потребує 450 Вт.

Уже скоро Nvidia представить нове покоління відеокарт – залишилося всього кілька тижнів. Тим часом в інтернеті продовжує з'являтися нова інформація про флагман GeForce RTX 5090, який стане справжнім монстром.

Авторитетний мережевий інсайдер під ніком harukaze5719 підтвердив, що топовий 3D-прискорювач Nvidia наступного покоління дійсно отримає колосальний обсяг відеопам'яті. Йдеться аж про 32 ГБ формату GDDR7. Для порівняння, RTX 4090 має 24 ГБ GDDR6X.

Енергоспоживання GeForce RTX 5090 також буде дуже високим. Йдеться про 600 Вт, що на 150 Вт вище за показники RTX 4090. Утім, реальне споживання новинки, найімовірніше, буде набагато нижчим, як і у випадку з нинішнім флагманом.

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Також джерела розповіли про систему живлення. У топової відеокарти лінійки RTX 5000 вона буде з 16+6+7 фазами.

Ключові характеристики RTX 5090

21 760 CUDA-ядер (16384 у RTX 4090).

32 ГБ GDDR7 (24 ГБ GDDR6X у RTX 4090).

шина 512 біт (384 біт у RTX 4090).

пропускна здатність 1568 ГБ/с (1008 ГБ/сек у RTX 4090).

енергоспоживання 600 Вт (450 Вт у RTX 4090).

Прем'єра відеокарт серії GeForce RTX 5000 запланована на 7 січня 2025 року. Разом з RTX 5090 повинні представити 5080 і RTX 5070. Про них уже теж майже все відомо.

У січні 2025 року AMD також повинна представити сімейство RDNA 4 (Radeon 9000). З новим поколінням компанія відмовиться від конкуренції за топовий сегмент: найпотужніша Radeon RX 9070 XT конкуруватиме в кращому разі з GeForce RTX 5070.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою залишається GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

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