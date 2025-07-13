Smooth Motion доступна на превью-драйверах 590.26.

NVIDIA почала тестувати нову технологію Smooth Motion, вона вже доступна в превью-драйверах версії 590.26 і працює з відеокартами серії RTX 40.

Технологія працює за тим же принципом, що й AMD Fluid Motion Frames: вона вставляє згенеровані кадри між двома відмальованими, тим самим візуально подвоюючи частоту кадрів.

Головна перевага - її можна використовувати навіть у тих іграх, де не підтримується DLSS Frame Generation, тому що вона працює на рівні драйвера.

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За словами користувачів на форумі Guru3D, увімкнути Smooth Motion безпосередньо через NVIDIA App поки не можна, але її можна активувати через NVIDIA Profile Inspector.

У тесті World of Warcraft активація технології збільшила FPS з 82 до 164 кадрів на секунду. Однак варто враховувати, що йдеться про тестову версію драйвера, і стабільність може бути неідеальною.

Smooth Motion стане в нагоді насамперед для старих ігор і проєктів, де DLSS недоступний. Вона також може бути корисною в сценаріях, коли наголос йде на процесор, або гра обмежена за частотою кадрів.

При цьому варто розуміти, що візуальна якість залишається на рівні, це не заміна повноцінному масштабуванню через DLSS, і артефакти можливі.

Раніше ми розповідали, що ціна GeForce RTX 5060 Ti впала рекордно низько. RTX 5060 Ti 16 ГБ за продуктивністю знаходиться приблизно на одному рівні з RTX 3070 і Radeon RX 7700 XT.

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