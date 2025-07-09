Останні 2 роки NVIDIA стрімко зростає завдяки інвестиціям у штучний інтелект.

Сьогодні, 9 липня, NVIDIA стала першою в історією публічною компанією, чия вартість на біржі сягнула 4 трильйони доларів. На даний момент, це найдорожча компанія у світі.

Як повідомляє REUTERS, акції компанії підскочили на 2.5%, досягнувши рекордної позначки в 164 долари за штуку. Усе завдяки триваючому буму штучного інтелекту, в якому NVIDIA залишається головним постачальником ШІ-чіпів.

Рік тому NVIDIA тільки-тільки перетнула планку в 1 трильйон, а тепер обійшла за капіталізацією навіть Apple і Microsoft. Для порівняння: у Microsoft зараз близько 3.75 трильйонів доларів, у Apple - 3.14 трильйона.

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Саме зростання відбулося, незважаючи на млявий початок року і появу китайського бюджетного ШІ від DeepSeek, який тимчасово підірвав довіру інвесторів до сектору.

Інвестори вірять у майбутнє NVIDIA, незважаючи на зовнішні потрясіння на кшталт торгових мит з боку США.

За даними LSEG, NVIDIA зараз коштує дорожче, ніж усі публічні компанії Великої Британії разом узяті, і обганяє за обсягом фондові ринки Канади та Мексики.

Фінансові показники - теж вражаючі. У першому кварталі виручка NVIDIA склала 44 мільярди доларів (+69% за рік), а прибуток на акцію - 81 цент.

Раніше ми розповідали, що NVIDIA представила свою найдешевшу відеокарту. Новинка підтримує всі технології RTX 50-ї серії, включно з DLSS 4 і мультикадровою генерацією.

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