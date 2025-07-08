Саме час оновити ПК – ціна GeForce RTX 5060 Ti впала рекордно низько

RTX 5060 Ti 16 ГБ за продуктивністю знаходиться приблизно на одному рівні з RTX 3070 і Radeon RX 7700 XT.

Відеокарти Nvidia GeForce RTX 5060 Ti нарешті досягли рекомендованих цін після періоду дефіциту і штучно завищених цін. Тепер обидві версії, 8 ГБ і 16 ГБ пам'яті, продаються за РРЦ або навіть дешевше, звернули увагу в Wccftech.

Так, двовентиляторна PNY RTX 5060 Ti 8 ГБ знизилася до 349 доларів проти 379 на старті. Варіанти від ASUS і PNY з 16 ГБ VRAM доступні по 429 доларів на онлайн-майданчиках Best Buy, Walmart і Amazon.

За словами джерел Wccftech, йдеться не про тимчасові знижки, а саме про коригування РРЦ (рекомендована роздрібна ціна). Зараз найбільший попит мають версії RTX 5060 Ti на 16 гігабайтів.

Відео дня

Альтернативою на ринку виступають відеокарти Radeon RX 9060 XT з 16 ГБ памʼяті. Дані моделі продаються приблизно в тому ж ціновому діапазоні, що і молодша GeForce RTX 5060 Ti, але пропонують удвічі більший обсяг відеопамʼяті.

У тестах RTX 5060 Ti (16 ГБ) обходить пряму попередницю RTX 4060 Ti (16 ГБ) на 13-27% у цільовій роздільній здатності 2К. У 1080p різниця на рівні 18-20%. Якщо порівнювати з RTX 3060 Ti, різниця при 2К-геймінгу становить від 16 до 39% залежно від проєкту, а в Full HD – від 21 до 40%.

Техноблогери позитивно оцінили RTX 5060 Ti (16 ГБ), а ось версія на 8 ГБ не вражає. У 2025 році час відеокарт на 8 гігабайт минув, тому подібна "економія" з боку компанії виглядає застарілою і сумнівною.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів є мобільна RTX 4060. За нею йдуть RTX 3060 і звичайна RTX 4060.

Вас також можуть зацікавити новини: