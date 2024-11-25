Покупці лімітованої Playstation 5 переживають, що їхні консолі вкрали на пошті

Пошта відправила консолі назад Sony, але в компанії заявили, що нічого не знають про це.

Деякі покупці лімітованої версії Playstation 5, стилізованої під найпершу версію консолі, так і не отримали свою приставку. Гравці підозрюють, що їх вкрали на пошті.

До видання Playstation Lifestyle звернувся один із читачів, повідомивши, що служба доставки UPS повернула його ювілейну консоль до відправника, пояснивши це "вмістом небезпечних матеріалів у посилці". Незабаром редактор видання натрапив на кілька постів на Reddit, автори яких зіткнулися з такою ж проблемою.

Незадоволені покупці зв'язувалися як зі службою підтримки Playstation, так і з UPS, але скрізь їм відповідали, що консолі ніхто не повертав.

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У цих посилок є спільна риса - всі вони відправлені з Онтаріо (не того, що в Канаді, а маленьке місто в Каліфорнії). Утім, як помітила редакторка Playstation Lifestyle, усі коробки з лімітованими консолями були промарковані, і працівники пошти знали, що в них. Тому не дивно, що за таких обставин дійсно могла статися крадіжка.

Раніше ми розповідали, що Playstation 5 Pro отримала першу знижку в магазинах лише через тиждень після релізу. Це дивно, адже раніше Sony ніколи не знижувала ціну на свої консолі так скоро.

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